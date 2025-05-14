Какие праздники отмечают 15 мая 2025: что нельзя делать, приметы

Четверг, 15 мая 2025 года, объединяет в себе сразу несколько значимых дат — от православного дня памяти святителя Афанасия Великого до народного праздника Бориса и Глеба Сеятелей. В этот день также отмечается Международный день семей, Международный день климата и стартует экологическая акция по защите малых рек и водоемов. Каждая из этих дат имеет свою историю, традиции и особенности, а народные приметы подскажут, как провести день и что ожидать в будущем — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 15 мая 2025
День памяти Афанасия Великого, Александрийского
15 мая 2025 года православная церковь чтит память святителя Афанасия Великого, Александрийского — одного из выдающихся богословов и защитников христианской веры IV века. Его жизненный путь — пример стойкости и преданности истинным ценностям в эпоху серьезных церковных раздоров.
Святой Афанасий родился в Александрии и был воспитан в христианских традициях. Его мать, подобно библейской Анне, привела юного Афанасия к патриарху Александрийскому Александру и отдала на служение Богу. Уже в молодом возрасте будущий святитель выделялся ревностным исполнением заповедей и глубокой верой.
В 319 году Афанасий был рукоположен в сан диакона Александрийской Церкви и уже тогда начал создавать богословские сочинения. В 325 году он принял участие в Первом Вселенском Соборе в Никее, где активно выступал против ереси арианства, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа.
После смерти патриарха Александра в 326 году Афанасий был избран на Александрийскую кафедру. Его епископское служение пришлось на время острой борьбы с арианской ересью, которая получила поддержку при императорском дворе. За свою непримиримую позицию святитель неоднократно подвергался гонениям, клевете и был вынужден проводить большую часть своего 46-летнего правления в изгнании.
Несмотря на все трудности, Афанасий Великий не отступал от истинной веры. Он поддерживал тесные связи с монашеством и дружил с преподобными Антонием и Пахомием — основателями монашеского движения. После долгих лет борьбы и служения святитель мирно скончался 2 мая 373 года в возрасте 76 лет.
Народный праздник 15 мая 2025
Борис и Глеб Сеятели
Один из самых почитаемых народных праздников 15 мая — день Бориса и Глеба Сеятелей. Это первый православный праздник, учрежденный на Руси, история которого началась в 1115 году.
Борис и Глеб (в крещении — Роман и Давид) были русскими князьями, сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году после смерти их отца, они были убиты старшим братом Святополком, прозванным впоследствии Окаянным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными как страстотерпцы. В народной традиции их почитали как заступников земли русской.
Традиции и приметы дня Бориса и Глеба
На Руси с этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы урожай был богатым, а плоды крупными, в грядки зарывали пестик от ступки. Также 15 мая продолжали засеивать поля зерновыми культурами, отчего праздник и получил название «Сеятели». В народе говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб».
Особое значение в этот день придавалось пению соловьев, которые начинали свои трели именно с середины мая. По народным приметам, если соловей поет громко и основательно, то лето не за горами. Если птица поет всю ночь, то следующий день будет солнечным. А услышать соловья раньше, чем кукушку, означало прожить все лето счастливо.
Иногда этот день называли также «барыш-день», а святого Бориса — барышником. Купцы особенно чтили этот праздник, веря, что успешная торговля 15 мая принесет прибыль в течение всего года.
Что можно и нельзя делать 15 мая 2025
По народным поверьям, 15 мая — благоприятный день для откровенных разговоров, особенно с начальством. Считалось, что именно в этот день можно обращаться с просьбами к руководству, и велика вероятность получить положительный ответ.
День подходит для начала посевных работ, особенно тыквы и огурцов. Хорошо проводить время на свежем воздухе, прислушиваясь к пению соловьев и наслаждаясь природой.
В этот день рекомендуется посещать ярмарки и заниматься торговлей. Считается, что успешные сделки 15 мая принесут прибыль на весь год.
С другой стороны, народные традиции не рекомендуют:
- Спать на закате солнца, чтобы избежать болезни
- Проводить генеральную уборку в доме, чтобы не «вымести» удачу
- Пересчитывать деньги после заката – к финансовым потерям
- Оставлять кошелек пустым – к безденежью
- Поддаваться негативным эмоциям и погружаться в воспоминания о прошлом
- Начинать ремонт или перестройку дома
Погодные приметы на 15 мая
- Народные наблюдения связывали погоду 15 мая с будущими природными явлениями:
- Если весь день тепло – урожай зерновых будет хорошим
- На закате солнце хорошо видно – летом будет мало дождей
- Цветение черемухи и пение соловья предвещают похолодание на две недели
- Кошка крепко спит на улице – к теплу
- Собаки активно лают – скоро начнутся ветра и похолодание
Российский праздник 15 мая 2025
Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов
15 мая в России стартует важная экологическая акция — Единые дни защиты малых рек и водоемов, которая продлится до 15 июня. Инициатором этого масштабного экологического месячника стала Сеть российских рек — добровольное объединение, возникшее по инициативе волжского движения «Поможем реке». В организацию вошли более 100 общественных экологических организаций из 23 регионов России.
В основе проведения Единых дней защиты малых рек, ручьев и озер лежит понимание того, что от состояния даже самых скромных водных артерий зависят гармония и безопасность всей экосистемы. Именно малые реки и ручьи, собираясь в единую систему, образуют крупные реки, моря и в конечном итоге — мировой океан.
В период с середины мая до середины июня по всей России проходит Всероссийская акция по уборке берегов водоемов от мусора «Вода России». Тысячи людей в десятках городов и поселков чистят берега рек, озер и прудов, определяют загрязненность воды, сажают деревья, ведут переговоры с предприятиями-загрязнителями, организуют информационные кампании и общественные мероприятия в защиту чистой воды.
С каждым годом эта экологическая инициатива приобретает все больший масштаб. Разовые мероприятия постепенно перерастают в долгосрочные программы, и многие активисты берут под свою опеку участки рек, за чистотой которых следят постоянно, а не только один месяц в году.
Главная цель движения — не только очистить водоемы и предотвратить их дальнейшее загрязнение, но и сформировать активное отношение к экологическим проблемам со стороны общества, особенно у подрастающего поколения. Ведь малые реки — это не просто водные артерии, это душа России, без которой невозможно представить нашу страну.
Международные праздники 15 мая 2025
Международный день семей
15 мая мировое сообщество отмечает Международный день семей (International Day of Families), провозглашенный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Идея учреждения этого праздника возникла еще в 1989 году, когда Генассамблея ООН, желая обратить внимание на проблемы семьи, провозгласила 1994 год Международным годом семьи.
Установление этого дня преследует цель привлечь внимание общественности разных стран к многочисленным проблемам семьи. Проведение праздника предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семейных ценностей, и углубить понимание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей во всем мире.
По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны.
Тревожной тенденцией в мире является рост числа бездомных семей. Так, в ряде европейских стран число бездомных семей постоянно составляет свыше 20% от общего числа бездомных.
Каждый год для Международного дня семей выбирается определенная тема. За годы проведения праздника темами становились: «Содействие социальной интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей», «Решение проблем малоимущих семей», «Влияние миграции на семьи», «Семьи и инвалиды», «Семьи и урбанизация» и многие другие.
В день праздника во многих странах проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия: концерты, встречи супружеских пар с большим опытом семейной жизни, благотворительные акции для опекунских и многодетных семей, тренинги для молодых семей, тематические конференции и программы в СМИ. В России, помимо Международного дня семей, также отмечается национальный праздник — День семьи, любви и верности, который приходится на 8 июля.
Международный день климата
15 мая также отмечается Международный день климата. Это неофициальный экологический праздник, возникший как ответ на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.
Сохранение климата — одна из глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, природные катаклизмы, изменение погодных условий на планете — все это ведет к ухудшению климата Земли. Такие изменения негативно влияют на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность людей, отрицательно сказываются на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств.
Статистика показывает, что только за последние 35 лет климатические изменения на планете резко ускорились, а практически каждый год ставит новые температурные рекорды. При этом современные науки не могут точно предсказать, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры на Земле. Однако экологи и метеорологи уверены: отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу.
К числу основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям, относится повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Впервые эта проблема обсуждалась на мировом уровне в 1992 году на так называемом Саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Тогда представители более 180 стран мира (включая Россию) подписали рамочную Конвенцию ООН об изменении климата (РКИК), определившую общие принципы действий государств по стабилизации парниковых газов в атмосфере.
В декабре 1997 года был принят знаменитый Киотский протокол — международный документ, обязывающий развитые страны сократить выбросы парниковых газов. Спустя десять лет, в 2007 году, на международной конференции на Бали было подписано соглашение, призывающее мировых лидеров предпринять меры для снижения эмиссии углекислого газа в торгово-промышленном секторе.
В Российской Федерации действует комплекс мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, восстановление лесов и проведение научных исследований в области климатических изменений. Основой государственного регулирования в этой сфере является Климатическая доктрина России, утвержденная в 2009 году.
Сохранение климата Земли зависит и от каждого жителя планеты. Даже небольшие меры, такие как сокращение использования автомобиля, применение энергосберегающих источников освещения, участие в посадке деревьев и защита зеленых насаждений, в масштабах всего населения планеты имеют огромное значение.
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