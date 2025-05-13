13 мая 2025

Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов предпринял новую попытку выйти из тюменского СИЗО

Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов оспорит меру пресечения в виде заключения в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шипилов оспорит меру пресечения в суде ХМАО
Шипилов оспорит меру пресечения в суде ХМАО Фото:

Подозреваемый во взятках бывший первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов обжалует арест в окружном суде. Об этом URA.RU сообщили источники из силовых структур.

«Шипилов оспорит арест на три месяца в вышестоящей инстанции. Заявление подано в окружной суд», — рассказали агентству источники.

URA.RU запросило комментарий в суде ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Политик находится под арестом с 14 февраля по подозрению в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. Его обвиняют в покровительстве руководству нижневартовской управляющей компании «Диалог», которую жители обвиняли в рейдерских захватах домов. Директор компании Виктория Абрагимова и учредитель Сергей Пивоваров фигурируют в деле о коммерческом подкупе, по которому также проходит обвиняемым экс-мэр Сургута Андрей Филатов. Также в деле упоминается фамилия убитого экс-депутата думы ХМАО Александра Колодича.

Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский районный суд продлил Шипилову меру пресечения и оставил под стражей в СИЗО №1 до 12 июля. Адвокат обвиняемого сравнил этапирование своего подзащитного из Тюмени в Ханты-Мансийск с пытками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемый во взятках бывший первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов обжалует арест в окружном суде. Об этом URA.RU сообщили источники из силовых структур. «Шипилов оспорит арест на три месяца в вышестоящей инстанции. Заявление подано в окружной суд», — рассказали агентству источники. URA.RU запросило комментарий в суде ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Политик находится под арестом с 14 февраля по подозрению в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. Его обвиняют в покровительстве руководству нижневартовской управляющей компании «Диалог», которую жители обвиняли в рейдерских захватах домов. Директор компании Виктория Абрагимова и учредитель Сергей Пивоваров фигурируют в деле о коммерческом подкупе, по которому также проходит обвиняемым экс-мэр Сургута Андрей Филатов. Также в деле упоминается фамилия убитого экс-депутата думы ХМАО Александра Колодича. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский районный суд продлил Шипилову меру пресечения и оставил под стражей в СИЗО №1 до 12 июля. Адвокат обвиняемого сравнил этапирование своего подзащитного из Тюмени в Ханты-Мансийск с пытками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...