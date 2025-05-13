Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов предпринял новую попытку выйти из тюменского СИЗО

Подозреваемый во взятках бывший первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов обжалует арест в окружном суде. Об этом URA.RU сообщили источники из силовых структур.
«Шипилов оспорит арест на три месяца в вышестоящей инстанции. Заявление подано в окружной суд», — рассказали агентству источники.
URA.RU запросило комментарий в суде ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Политик находится под арестом с 14 февраля по подозрению в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. Его обвиняют в покровительстве руководству нижневартовской управляющей компании «Диалог», которую жители обвиняли в рейдерских захватах домов. Директор компании Виктория Абрагимова и учредитель Сергей Пивоваров фигурируют в деле о коммерческом подкупе, по которому также проходит обвиняемым экс-мэр Сургута Андрей Филатов. Также в деле упоминается фамилия убитого экс-депутата думы ХМАО Александра Колодича.
Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский районный суд продлил Шипилову меру пресечения и оставил под стражей в СИЗО №1 до 12 июля. Адвокат обвиняемого сравнил этапирование своего подзащитного из Тюмени в Ханты-Мансийск с пытками.
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