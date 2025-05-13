Тюменцам запретят собирать грибы и ягоды из-за бабочки-вредителя

В Абатском районе Тюменской области планируют закрыть лесничества для борьбы с непарным шелкопрядом. Соответствующее постановление подготовлено правительством региона и опубликовано на официальном портале органов местного самоуправления.
«В связи с проведением работ по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ, за исключением мероприятий по уничтожению вредителя», — говорится в проекте документа.
Отмечается, что ограничение на пребывание в лесах будет действовать с 19 мая по 1 июня, а вот дикоросы собирать будет нельзя до 10 июня. В настоящий момент проект постановления проходит независимую антикоррупционную экспертизу и находится в общественном обсуждении.
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