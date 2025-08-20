В Тюмени ищут «шоколадного вора»

В Тюмени мужчина украл 20 плиток шоколада
Мужчина украл 20 плиток
В Тюмени из магазина «Пятерочка», в деревне Патрушева, было похищено 20 плиток шоколада. Вор попал на камеры видеонаблюдения и теперь его разыскивает полиция. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Тюменской области.

«В Тюмени сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который 12 августа, в магазине „Пятерочка“, похитил шоколад. Всего было украдено 20 пачек», — рассказали в ведомстве.

Это не первый случай, когда воришки крадут шоколад из магазина. В феврале мужчина вынес из «Пятерочки» 25 плиток.

