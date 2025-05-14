ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Российские солдаты освободили в ДНР населенные пункты Ульяновка и Михайловка. Этому поспособствовали бойцы из группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Михайловка ДНР», — отметили в военном ведомстве. Также от украинских сил был зачищен населенный пункт Ульяновка.
Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Новое в ДНР. Таким образом, российские военные продолжают наступательные действия в регионе, расширяя контроль над населенными пунктами на донецком направлении.
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