ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Солдаты РФ освободили Ульяновку и Михайловку в ДНР
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Бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
Бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты освободили в ДНР населенные пункты Ульяновка и Михайловка. Этому поспособствовали бойцы из группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Михайловка ДНР», — отметили в военном ведомстве. Также от украинских сил был зачищен населенный пункт Ульяновка. 

Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Новое в ДНР. Таким образом, российские военные продолжают наступательные действия в регионе, расширяя контроль над населенными пунктами на донецком направлении.

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Российские солдаты освободили в ДНР населенные пункты Ульяновка и Михайловка. Этому поспособствовали бойцы из группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Михайловка ДНР», — отметили в военном ведомстве. Также от украинских сил был зачищен населенный пункт Ульяновка.  Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Новое в ДНР. Таким образом, российские военные продолжают наступательные действия в регионе, расширяя контроль над населенными пунктами на донецком направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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