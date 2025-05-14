Четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Фигуранты дела о беспорядках в аэропорту «Уйташ» получили по десять лет колонии
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Фигуранты приняли активное участие в массовых беспорядках
Фигуранты приняли активное участие в массовых беспорядках Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Минераловодский городской суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках в аэропорту «Уйташ». Фигуранты получили по десять лет лишения свободы каждый. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

«Суд <...> назначил Арсену Арбулиеву, Малику Алиеву, Саидапанди Абдулазизову и Нажмудину Абакарову наказание в виде лишения свободы каждому на срок десять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — пишет прокуратура Ставропольского края. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. 

Обвиняемые признаны виновными в участии в массовых беспорядках, произошедших 29 октября 2023 года в аэропорту «Уйташ». Фигуранты, действуя на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля, приняли активное участие в массовых беспорядках. В ходе инцидента в аэропорту были зафиксированы насилие, уничтожение имущества, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти.

В результате противоправных действий было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей. Нарушение транспортной и авиационной безопасности привело к полной блокировке работы аэропорта, задержке и отмене регулярных рейсов, а также перенаправлению их в другие аэропорты. Кроме того, в отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из которых получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Минераловодский городской суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках в аэропорту «Уйташ». Фигуранты получили по десять лет лишения свободы каждый. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края. «Суд <...> назначил Арсену Арбулиеву, Малику Алиеву, Саидапанди Абдулазизову и Нажмудину Абакарову наказание в виде лишения свободы каждому на срок десять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — пишет прокуратура Ставропольского края. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.  Обвиняемые признаны виновными в участии в массовых беспорядках, произошедших 29 октября 2023 года в аэропорту «Уйташ». Фигуранты, действуя на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля, приняли активное участие в массовых беспорядках. В ходе инцидента в аэропорту были зафиксированы насилие, уничтожение имущества, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти. В результате противоправных действий было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей. Нарушение транспортной и авиационной безопасности привело к полной блокировке работы аэропорта, задержке и отмене регулярных рейсов, а также перенаправлению их в другие аэропорты. Кроме того, в отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из которых получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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