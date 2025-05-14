В деле тагильского душегуба, убившего девочку в общежитии, появилась новая жертва

Свердловчанина, убившего девочку в общежитии, обвиняют в изнасиловании подруги

14 мая 2025 в 15:36 Размер текста - 17 +

Владимир Александров свою вину признал Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила Владимир Александров обвиняется в изнасиловании еще одной потерпевшей. Об этом URA.RU рассказали в силовых структурах региона. Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Александрову вменяют четыре статьи Уголовного кодекса РФ. п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера);

ч. 1 и 5 ст. 131 УК РФ (Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей…);

ч. 1 и 5 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей…);

ч. 1 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы). По данным свердловского СУ СК, 5 августа 2024 года пьяный Александров заманил к себе знакомую 21-летнюю девушку и надругался над ней. Затем он несколько часов незаконно удерживал ее в комнате, несмотря на просьбы жертвы отпустить ее. Новость по теме Тагильский душегуб, убивший девочку в общежитии, насиловал женщин в 2000-х Вечером 30 августа пьяный Александров затащил в свою комнату 11-летнюю девочку-соседку. Надругался над ней, выбросил ее телефон в окно, а потом решил убить. В ночь на 31 августа он завел ее в подвал общежития и задушил. После этого Владимир попытался скрыться от силовиков и выехал в Москву. По пути его задержали. Распутать это громкое дело сумел тагильский полицейский Закир Мансумов, который после этого стал участником российской спецоперации на Украине. Получил боевое ранение, потерял руку и теперь проходит курс реабилитации. Уголовное дело Александрова направлено в Свердловский областной суд. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Вот как это ЧП прокомментировал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых: «Пропавшую девочку искали 140 полицейских, а также волонтеры отрядов „Феликс“, „Скорпион“ и „ЛизаАлерт“. Оперуполномоченные тщательно анализировали съемки с камер видеонаблюдения, отрабатывали круг связей школьницы, ее родных и знакомых, проверяли ранее судимых лиц. Розыск девочки, найденной впоследствии, к сожалению, убитой, находился на контроле у руководства свердловского главка МВД». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила Владимир Александров обвиняется в изнасиловании еще одной потерпевшей. Об этом URA.RU рассказали в силовых структурах региона. Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Александрову вменяют четыре статьи Уголовного кодекса РФ. По данным свердловского СУ СК, 5 августа 2024 года пьяный Александров заманил к себе знакомую 21-летнюю девушку и надругался над ней. Затем он несколько часов незаконно удерживал ее в комнате, несмотря на просьбы жертвы отпустить ее. Вечером 30 августа пьяный Александров затащил в свою комнату 11-летнюю девочку-соседку. Надругался над ней, выбросил ее телефон в окно, а потом решил убить. В ночь на 31 августа он завел ее в подвал общежития и задушил. После этого Владимир попытался скрыться от силовиков и выехал в Москву. По пути его задержали. Распутать это громкое дело сумел тагильский полицейский Закир Мансумов, который после этого стал участником российской спецоперации на Украине. Получил боевое ранение, потерял руку и теперь проходит курс реабилитации. Уголовное дело Александрова направлено в Свердловский областной суд. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Вот как это ЧП прокомментировал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых: «Пропавшую девочку искали 140 полицейских, а также волонтеры отрядов „Феликс“, „Скорпион“ и „ЛизаАлерт“. Оперуполномоченные тщательно анализировали съемки с камер видеонаблюдения, отрабатывали круг связей школьницы, ее родных и знакомых, проверяли ранее судимых лиц. Розыск девочки, найденной впоследствии, к сожалению, убитой, находился на контроле у руководства свердловского главка МВД».