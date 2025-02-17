Тагильский душегуб, убивший девочку в общежитии, насиловал женщин в 2000-х

Тагильчанин, убивший 11-летнюю девочку, насиловал женщин в Северном
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Владимир Александров сейчас под стражей (фото от 4 сентября 2024-го) Фото:
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В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила (Свердловская область) Владимир Александров незадолго до ЧП якобы приставал к другой несовершеннолетней. Кроме того, он может быть причастен к другим изнасилованиям, которые произошли более 20 лет назад. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«До убийства 11-летней школьницы, он, как говорят соседи, приставал к другой 16-летней девочке. Но тогда у него ничего не получилось. А в 2000-х он изнасиловал женщину, но она отказалась писать заявление в полицию. После этого он изнасиловал и ее подругу. Это все произошло в Северном», — сообщил инсайдер агентства. В свердловском СК от комментариев по теме отказались.

Трагедия произошла в начале сентября прошлого года в общежитии на улице Юности. По версии следствия, Александров — ветеран СВО и сосед школьницы — позвал ее в гости, где надругался, а потом убил. Труп мужчина спрятал в подвале и спешно попытался скрыться, уехав в Москву. Силовики задержали его по дороге. Суд отправил его под стражу. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Актуальную информацию об истории URA.RU собирает в этом сюжете.

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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила (Свердловская область) Владимир Александров незадолго до ЧП якобы приставал к другой несовершеннолетней. Кроме того, он может быть причастен к другим изнасилованиям, которые произошли более 20 лет назад. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «До убийства 11-летней школьницы, он, как говорят соседи, приставал к другой 16-летней девочке. Но тогда у него ничего не получилось. А в 2000-х он изнасиловал женщину, но она отказалась писать заявление в полицию. После этого он изнасиловал и ее подругу. Это все произошло в Северном», — сообщил инсайдер агентства. В свердловском СК от комментариев по теме отказались. Трагедия произошла в начале сентября прошлого года в общежитии на улице Юности. По версии следствия, Александров — ветеран СВО и сосед школьницы — позвал ее в гости, где надругался, а потом убил. Труп мужчина спрятал в подвале и спешно попытался скрыться, уехав в Москву. Силовики задержали его по дороге. Суд отправил его под стражу. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Актуальную информацию об истории URA.RU собирает в этом сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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