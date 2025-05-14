Телефон погибшей на заборе пермячки был найден в лесу

Пермячка, которая была найдена мертвой на заборе возле одного из пермских баров, была обнаружена без мобильного телефона. Когда аппарат нашли, то в нем не было сим-карты. Об этом URA.RU рассказала приятельница, которая привела погибшую в клуб.
«Мы пошли туда, потому что это заведение было ближе всего к нам. Когда выяснилось, что Надя мертва, я стояла в шоковом состоянии. Потом уже мне сказали, что ее телефон был найден в лесу. А сим-карта из него обнаружена возле Нади. У нее был совсем новый телефон», — рассказала подруга погибшей пермячки. По ее словам, телефон нашли сотрудники следственного комитета, они забрали его для изучения.
Девушка также выразила сомнения в том, что Надежда могла сама упасть на этот забор. «Она буквально на ногах не стояла. Вряд ли бы она смогла выбраться на крышу. Даже не представляю, кто такое мог совершить, надеюсь, следователи во всем разберутся», — уточнила пермячка.
Трагическая гибель 18-летней девушки произошла в ночь на 11 мая. Вместе с подругой они пришли отдохнуть в заведение «Пиво&Мясо». В какой-то момент 18-летняя Надежда В. исчезла из поля зрения подруги. Позже она была обнаружена мертвой на заборе, прилегающем к бару. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле Александра Бастрыкина.
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