Военных не пускают к челябинскому экс-депутату Паутову для подписания контракта

Бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве и мошенничестве, выступая в Советском райсуде по делу бывшего вице-мэра Владимира Слободского, заявил о том, что ему дали добро на подписание контракта с Минобороны РФ. При этом, по его словам, сотрудники силовых структур не пускают к нему в СИЗО военных для заполнения необходимых бумаг.
«Мне дали разрешение официально (на подписание контракта). У меня есть бумаги. А сотрудники следственного органа не пускают ко мне (военных) в СИЗО-3. Поэтому я никак не могу (подписать контракт)», — заявил Паутов.
По словам Паутова, вышестоящие инстанции спустили указания заключить с ним военный контракт. Но пока документы так и не заполнены.
Паутов принял решение отправиться на СВО еще до задержания. В октябре 2023 года он вернулся в город из Гудермеса (там он проходил обучение в университете спецназа) и был задержан. Следствие предъявило ему обвинения в посредничестве. Предварительно, Паутов передавал деньги от строительной компании в мэрию Челябинска.
После в деле появились мошеннические эпизоды. Выяснилось, что ранее депутат уже приходил к коммерсантам с предложением выступить в роли посредника. При этом, как считает следствие, указанные услуги выполнять не собирался.
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