В деле депутата гордумы Челябинска Паутова появились эпизоды мошенничества

Виталий Паутов погряз в ворохе уголовных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

В уголовном деле депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова, задержанного ФСБ и обвиняемого в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра, появились эпизоды крупного мошенничества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Дополнительно возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере). По версии следствия, бывший депутат в период с 2016 по 2021 годы неоднократно получал денежные средства от коммерческих организаций, предлагая выступить посредником при передаче взятки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В пресс-службе УФСБ по региону отметили, что Паутов в 2016 году предложил представителям коммерческой структуры выступить в качестве посредника при передаче взятки. В свою очередь он не имел намерений совершать указанные действия.

«Таким же образом в 2021 году под предлогами оказания содействия в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома, а также в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Кременкуле депутат дважды похитил у указанной коммерческой структуры денежные средства. Похищенным имуществом и денежными средствами общей суммой 3,9 млн рублей лицо распорядилось по своему усмотрению», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Паутова задержали в октябре 2023 года сотрудники УФСБ по региону по подозрению в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. По версии следствия, деньги предназначались за незаконное разрешение на строительство дома по улице Сулимова. Из-за этого дома под следствие попали высокопоставленные сотрудники мэрии. В их числе бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской.

Вместе с Паутовым под следствие попали гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. В качестве взяткодателя выступила экс-директор компании Людмила Ребреш, которую уже осудили за обман дольщиков.