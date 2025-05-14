В Кургане возле пляжа установят качели с навесами

В Кургане в районе пляжа «Бабьи пески» установят четыре качели с перголами. Еще 19 подобных конструкций появятся на нижнем ярусе набережной реки Тобол. Об этом сообщает администрация города.
«На нижнем ярусе набережной для отдыха курганцев и гостей города установят 19 пергол или навесов с качелями. В районе места отдыха и купания „Бабьи пески“ также появятся четыре перголы с качелями», — сообщается в telegram-канале мэрии.
На участке от дома № 7 по улице Криволапова до дома № 67 по улице Климова будут установлены 188 штук скамеек и 211 урн. На другом участке набережной в районе филармонии появятся 15 вазонов, а на участке от улицы Ленина до улицы Володарского расположится велопарковка.
В администрации также уточнили, что плиточное покрытие набережной обновлено практически по всей дамбе — при этом дорожки разделены для движения пешеходов и велосипедистов, что должно повысить безопасность и комфорт прогулок. По словам представителей городских властей, многие жители уже оценили преображение набережной и активно используют зону для отдыха и прогулок. Работы по благоустройству продолжаются сразу на нескольких участках.
Ранее URA.RU писало, что на набережной Тобола установили скамейки и перголы. Местами идет замена старых на новые. Также сообщалось, что лавочки с шоссе Тюнина переместили в центр города.
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