В Кургане возле пляжа установят качели с навесами

© Служба новостей «URA.RU»
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На набережной Кургана устанавливают качели с перголами
На набережной Кургана устанавливают качели с перголами Фото:

В Кургане в районе пляжа «Бабьи пески» установят четыре качели с перголами. Еще 19 подобных конструкций появятся на нижнем ярусе набережной реки Тобол. Об этом сообщает администрация города.

«На нижнем ярусе набережной для отдыха курганцев и гостей города установят 19 пергол или навесов с качелями. В районе места отдыха и купания „Бабьи пески“ также появятся четыре перголы с качелями», — сообщается в telegram-канале мэрии. 

На участке от дома № 7 по улице Криволапова до дома № 67 по улице Климова будут установлены 188 штук скамеек и 211 урн. На другом участке набережной в районе филармонии появятся 15 вазонов, а на участке от улицы Ленина до улицы Володарского расположится велопарковка. 

В администрации также уточнили, что плиточное покрытие набережной обновлено практически по всей дамбе — при этом дорожки разделены для движения пешеходов и велосипедистов, что должно повысить безопасность и комфорт прогулок. По словам представителей городских властей, многие жители уже оценили преображение набережной и активно используют зону для отдыха и прогулок. Работы по благоустройству продолжаются сразу на нескольких участках.

Ранее URA.RU писало, что на набережной Тобола установили скамейки и перголы. Местами идет замена старых на новые. Также сообщалось, что лавочки с шоссе Тюнина переместили в центр города.

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В Кургане в районе пляжа «Бабьи пески» установят четыре качели с перголами. Еще 19 подобных конструкций появятся на нижнем ярусе набережной реки Тобол. Об этом сообщает администрация города. «На нижнем ярусе набережной для отдыха курганцев и гостей города установят 19 пергол или навесов с качелями. В районе места отдыха и купания „Бабьи пески“ также появятся четыре перголы с качелями», — сообщается в telegram-канале мэрии.  На участке от дома № 7 по улице Криволапова до дома № 67 по улице Климова будут установлены 188 штук скамеек и 211 урн. На другом участке набережной в районе филармонии появятся 15 вазонов, а на участке от улицы Ленина до улицы Володарского расположится велопарковка.  В администрации также уточнили, что плиточное покрытие набережной обновлено практически по всей дамбе — при этом дорожки разделены для движения пешеходов и велосипедистов, что должно повысить безопасность и комфорт прогулок. По словам представителей городских властей, многие жители уже оценили преображение набережной и активно используют зону для отдыха и прогулок. Работы по благоустройству продолжаются сразу на нескольких участках. Ранее URA.RU писало, что на набережной Тобола установили скамейки и перголы. Местами идет замена старых на новые. Также сообщалось, что лавочки с шоссе Тюнина переместили в центр города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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