Делегация США собралась ехать в Стамбул на следующий день после переговоров

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Марко Рубио и Уиткофф собрались в Стамбул на следующий день после того, как приговоры уже пройдут
Марко Рубио и Уиткофф собрались в Стамбул на следующий день после того, как приговоры уже пройдут Фото:
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Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Американская делегация отправится в Стамбул на следующий после того, как уже пройдут переговоры между Россией и Украиной. На это обратил внимание журналист Reuters Фил Стюарт. 

«[Cпецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткоффзаявил, что он и [госсекретарь] Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятнницу (16 мая)», — написал он в соцсети X. При этом сами переговоры запланированы на четверг, 15 мая. 

Ранее спецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф уже анонсировал свою поездку в Стамбул совместно с госсекретарем США Марко Рубио. От России пока не озвучили, кто поедет в Турцию на переговоры. Известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров не поедет на переговоры. 

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Американская делегация отправится в Стамбул на следующий после того, как уже пройдут переговоры между Россией и Украиной. На это обратил внимание журналист Reuters Фил Стюарт.  «[C пецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф] заявил, что он и [ госсекретарь] Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятнницу (16 мая)», — написал он в соцсети X. При этом сами переговоры запланированы на четверг, 15 мая.  Ранее спецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф уже анонсировал свою поездку в Стамбул совместно с госсекретарем США Марко Рубио. От России пока не озвучили, кто поедет в Турцию на переговоры. Известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров не поедет на переговоры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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