Делегация США собралась ехать в Стамбул на следующий день после переговоров

Американская делегация отправится в Стамбул на следующий после того, как уже пройдут переговоры между Россией и Украиной. На это обратил внимание журналист Reuters Фил Стюарт.
«[Cпецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф] заявил, что он и [госсекретарь] Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятнницу (16 мая)», — написал он в соцсети X. При этом сами переговоры запланированы на четверг, 15 мая.
Ранее спецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф уже анонсировал свою поездку в Стамбул совместно с госсекретарем США Марко Рубио. От России пока не озвучили, кто поедет в Турцию на переговоры. Известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров не поедет на переговоры.
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