Ушаков высказался о составе делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Ушаков: делегация из РФ в Стамбуле будет определена с учетом обсуждаемых тем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Ушаков не раскрыл состав делегации, но пояснил, что она будет составлена с учетом вопросов, которые будут обсуждаться в Стамбуле
Юрий Ушаков не раскрыл состав делегации, но пояснил, что она будет составлена с учетом вопросов, которые будут обсуждаться в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Переговорщики из РФ на предстоящей встрече в Стамбуле планируют обсудить как политические, так и технические вопросы. Исходя из этого и будет определен состав делегации. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. 

«Исходим из того, что будут обсуждаться и политические, и технические вопросы, исходя из этого будет определен состав нашей делегации», — заявил Ушаков в беседе с Зарубиным. При этом помощник президента не уточнил, войдет ли он сам в состав делегации на переговорах в Турции. Он также отметил, что Турция изначально изъявила желание дать России возможность провести переговоры и пообещала организовать традиционное турецкое гостеприимство.

Ушаков также вскользь коснулся потенциального участия президента США Дональда Трампа в переговорах. Помощник президента отметил, что Россия в курсе того, что сейчас американский глава находится на Ближнем Востоке. Москва отслеживает ситуацию вокруг потенциального участия Трампа в переговорах.

До переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной остались сутки. Ранее сообщалось, что США направят свою делегацию для наблюдения за ходом переговоров и возможного участия в них. В состав американской делегации войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог, а также специальный посланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Украинскую сторону на переговорах в Стамбуле возглавит лично Владимир Зеленский.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговорщики из РФ на предстоящей встрече в Стамбуле планируют обсудить как политические, так и технические вопросы. Исходя из этого и будет определен состав делегации. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.  «Исходим из того, что будут обсуждаться и политические, и технические вопросы, исходя из этого будет определен состав нашей делегации», — заявил Ушаков в беседе с Зарубиным. При этом помощник президента не уточнил, войдет ли он сам в состав делегации на переговорах в Турции. Он также отметил, что Турция изначально изъявила желание дать России возможность провести переговоры и пообещала организовать традиционное турецкое гостеприимство. Ушаков также вскользь коснулся потенциального участия президента США Дональда Трампа в переговорах. Помощник президента отметил, что Россия в курсе того, что сейчас американский глава находится на Ближнем Востоке. Москва отслеживает ситуацию вокруг потенциального участия Трампа в переговорах. До переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной остались сутки. Ранее сообщалось, что США направят свою делегацию для наблюдения за ходом переговоров и возможного участия в них. В состав американской делегации войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог, а также специальный посланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Украинскую сторону на переговорах в Стамбуле возглавит лично Владимир Зеленский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...