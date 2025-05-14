Ушаков высказался о составе делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Переговорщики из РФ на предстоящей встрече в Стамбуле планируют обсудить как политические, так и технические вопросы. Исходя из этого и будет определен состав делегации. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.
«Исходим из того, что будут обсуждаться и политические, и технические вопросы, исходя из этого будет определен состав нашей делегации», — заявил Ушаков в беседе с Зарубиным. При этом помощник президента не уточнил, войдет ли он сам в состав делегации на переговорах в Турции. Он также отметил, что Турция изначально изъявила желание дать России возможность провести переговоры и пообещала организовать традиционное турецкое гостеприимство.
Ушаков также вскользь коснулся потенциального участия президента США Дональда Трампа в переговорах. Помощник президента отметил, что Россия в курсе того, что сейчас американский глава находится на Ближнем Востоке. Москва отслеживает ситуацию вокруг потенциального участия Трампа в переговорах.
До переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной остались сутки. Ранее сообщалось, что США направят свою делегацию для наблюдения за ходом переговоров и возможного участия в них. В состав американской делегации войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог, а также специальный посланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Украинскую сторону на переговорах в Стамбуле возглавит лично Владимир Зеленский.
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