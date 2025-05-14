Коляда получил миллион от Паслера на билеты монголам в Екатеринбург

14 мая 2025 в 21:12 Размер текста - 17 +

Николай Коляда поблагодарил Дениса Паслера за помощь фестивалю (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известный уральский драматург Николай Коляда, ранее обратившийся с письмом к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой о выделении средств на проведение театрального фестиваля «Kolyada Plays», получил финансирование в размере одного миллиона рублей. Выделенные средства будут направлены на приобретение билетов для театральной труппы из Монголии. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «5 мая я написал письмо губернатору Денису Владимировичу Паслеру с просьбой, чтобы хотя бы помогли нам привезти 12 монголов. На них надо около миллиона рублей на самолет. И вот он дал поручение Светалане Учайкиной (министр культуры Свердловской области), чтобы она это исполнила. У нас паспортные данные есть, все есть. Сейчас будем покупать. То есть уже на миллион рублей мне будет легче. Спасибо губернатору. Дай Бог ему здоровья, что так откликнулся», — поделился Коляда с корреспондентом агентства. Ранее Коляда выразил обеспокоенность по поводу возможных препятствий со стороны контролирующих инстанций при организации театрального фестиваля «Коляда Plays» в Екатеринбурге. В случае возникновения подобных проблем он рассматривает вариант переноса мероприятий в поселок Логиново, где располагается его дача. До этого драматург объявил о начале сбора средств на проведение фестиваля, который в нынешнем году остался без финансовой поддержки из-за несвоевременно представленных отчетных документов. В настоящее время организаторам удалось привлечь 38 процентов от необходимой суммы. Проведение фестиваля «Коляда Plays» в уральской столице намечено на период с 20 по 30 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный уральский драматург Николай Коляда, ранее обратившийся с письмом к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой о выделении средств на проведение театрального фестиваля «Kolyada Plays», получил финансирование в размере одного миллиона рублей. Выделенные средства будут направлены на приобретение билетов для театральной труппы из Монголии. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «5 мая я написал письмо губернатору Денису Владимировичу Паслеру с просьбой, чтобы хотя бы помогли нам привезти 12 монголов. На них надо около миллиона рублей на самолет. И вот он дал поручение Светалане Учайкиной (министр культуры Свердловской области), чтобы она это исполнила. У нас паспортные данные есть, все есть. Сейчас будем покупать. То есть уже на миллион рублей мне будет легче. Спасибо губернатору. Дай Бог ему здоровья, что так откликнулся», — поделился Коляда с корреспондентом агентства. Ранее Коляда выразил обеспокоенность по поводу возможных препятствий со стороны контролирующих инстанций при организации театрального фестиваля «Коляда Plays» в Екатеринбурге. В случае возникновения подобных проблем он рассматривает вариант переноса мероприятий в поселок Логиново, где располагается его дача. До этого драматург объявил о начале сбора средств на проведение фестиваля, который в нынешнем году остался без финансовой поддержки из-за несвоевременно представленных отчетных документов. В настоящее время организаторам удалось привлечь 38 процентов от необходимой суммы. Проведение фестиваля «Коляда Plays» в уральской столице намечено на период с 20 по 30 июня.