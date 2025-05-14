Украина отказалась от полноценных переговоров без Путина

В Офисе президента Украины заявили, что без участия российского президента Владимира Путина не будет переговоров на высшем уровне. При этом там допустили, что встреча может пройти без участия глав государств. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
«Нет Путина, безусловно нет переговоров. <...> Но, если будут, то точно не на уровне президента. Зеленский может говорить только с Путиным», — заявил Подоляк, комментируя возможность диалога с российской стороной в Турции. По его словам, окончательное решение о целесообразности переговоров с участием Украины будет принимать лично президент страны Владимир Зеленский.
Подоляк также уточнил, что если встреча и состоится, то она пройдет на более низком уровне — не между главами государств. Он также назвал предстоящие переговоры в Стамбуле игрой американцев.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уже подчеркивал, что Владимир Зеленский готов к встрече в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, считая переговоры на ином уровне нецелесообразными. Переговоры должны пройти в Стамбуле 15 мая. Также на следующий день туда должны прибыть американские представители.
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