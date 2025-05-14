14 мая 2025

Якушев назвал самые сложные для ЕР кампании на выборах-2025

Пять регионов страны оказались в красной зоне Единой России
© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь Генсовета ЕР анонсировал сложные для партии власти регионы на выборах-2025
Секретарь Генсовета ЕР анонсировал сложные для партии власти регионы на выборах-2025 Фото:

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев озвучил топ самых сложных избирательных кампаний для партии власти в 2025 году. Заявление он сделал на встрече с журналистами федеральных СМИ.

В пятерку субъектов «красной зоны» вошли Томская область с выборами в городскую думу, Хакасия и Забайкалье, где избираются органы местного самоуправления, Костромская область и Коми, где одновременно будут выбирать губернаторов и заксобрания. Кроме того, к числу сложных субъектов Якушев отнес Иркутскую область, где состоятся выборы губернатора.

Якушев не упомянул ряд субъектов, которые в феврале к числу сложных относил член Генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. Так, обратил внимание журналистов секретарь Генсовета, нормализовалась выборная ситуация в Новосибирской области.

В список Якушева не вошли кампании в гордумы Тамбова, Орла, Оренбурга и Астрахани. Ранее они, по заявлениям Перминова, тоже считались сложными.

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Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев озвучил топ самых сложных избирательных кампаний для партии власти в 2025 году. Заявление он сделал на встрече с журналистами федеральных СМИ. В пятерку субъектов «красной зоны» вошли Томская область с выборами в городскую думу, Хакасия и Забайкалье, где избираются органы местного самоуправления, Костромская область и Коми, где одновременно будут выбирать губернаторов и заксобрания. Кроме того, к числу сложных субъектов Якушев отнес Иркутскую область, где состоятся выборы губернатора. Якушев не упомянул ряд субъектов, которые в феврале к числу сложных относил член Генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. Так, обратил внимание журналистов секретарь Генсовета, нормализовалась выборная ситуация в Новосибирской области. В список Якушева не вошли кампании в гордумы Тамбова, Орла, Оренбурга и Астрахани. Ранее они, по заявлениям Перминова, тоже считались сложными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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