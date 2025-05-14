В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен следственный эксперимент по делу о трагической гибели 18-летней пермячки. На кадрах сотрудники правоохранительных органов проверяют возможные траектории падения тела на забор.
«Видео эксперимента. Как оно могло быть на самом деле», — написали очевидцы в telegram-канала «Подслушано Закамск».
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать при каких обстоятельствах тело могло оказаться на ограждении: было ли это результатом падения с высоты, случайного срыва или иных действий. Ответ ожидается.
Трагическая гибель 18-летней девушки произошла в ночь на 11 мая. Вместе с подругой они пришли отдохнуть в заведение «Пиво&Мясо». В какой-то момент 18-летняя Надежда В. исчезла из поля зрения подруги. Позже она была обнаружена мертвой на заборе, прилегающем к бару. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле Александра Бастрыкина.
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