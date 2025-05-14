14 мая 2025

Появились кадры следственного эксперимента по делу о гибели пермячки на заборе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи разбираются в обстоятельствах трагической гибели девушки (архивное фото)
Следователи разбираются в обстоятельствах трагической гибели девушки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен следственный эксперимент по делу о трагической гибели 18-летней пермячки. На кадрах сотрудники правоохранительных органов проверяют возможные траектории падения тела на забор.

«Видео эксперимента. Как оно могло быть на самом деле», — написали очевидцы в telegram-канала «Подслушано Закамск». 

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать при каких обстоятельствах тело могло оказаться на ограждении: было ли это результатом падения с высоты, случайного срыва или иных действий. Ответ ожидается. 

Трагическая гибель 18-летней девушки произошла в ночь на 11 мая. Вместе с подругой они пришли отдохнуть в заведение «Пиво&Мясо». В какой-то момент 18-летняя Надежда В. исчезла из поля зрения подруги. Позже она была обнаружена мертвой на заборе, прилегающем к бару. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле Александра Бастрыкина.

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В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен следственный эксперимент по делу о трагической гибели 18-летней пермячки. На кадрах сотрудники правоохранительных органов проверяют возможные траектории падения тела на забор. «Видео эксперимента. Как оно могло быть на самом деле», — написали очевидцы в telegram-канала «Подслушано Закамск».  Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать при каких обстоятельствах тело могло оказаться на ограждении: было ли это результатом падения с высоты, случайного срыва или иных действий. Ответ ожидается.  Трагическая гибель 18-летней девушки произошла в ночь на 11 мая. Вместе с подругой они пришли отдохнуть в заведение «Пиво&Мясо». В какой-то момент 18-летняя Надежда В. исчезла из поля зрения подруги. Позже она была обнаружена мертвой на заборе, прилегающем к бару. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле Александра Бастрыкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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