Семья зарезанной на станции женщины в Екатеринбурге просит передать дело в СК России. Видео

Представитель семьи убитой женщины в Екатеринбурге просит помощи у Бастыркина
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело 63-летней Тамары Грибановой обнаружили около станции «Чапаевская»
Тело 63-летней Тамары Грибановой обнаружили около станции «Чапаевская» Фото:
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Юлия Липинская, представляющая интересы близких убитой на железнодорожной станции «Чапаевская» Тамары Грибановой, обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование преступления под особый контроль. Об этом URA.RU сообщила Липинская, юрист семьи погибшей.

«Я обращаюсь к Председателю Следственного комитета России с просьбой: Изъять уголовное дело из Свердловского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте и передать его в Центральный аппарат Следственного комитета России для дальнейшего расследования. Мы просто хотим, чтобы этот зверь был пойман. Хотим знать, что произошло и почему можно просто так взять и лишить человека жизни. Эта все ужасно и несправедливо. Но мы продолжаем верить, что справедливость восторжествует», — рассказала URA.RU Липинская.

Тело Тамары Грибановой нашли утром 26 апреля около железнодорожной станции «Чапаевская» в Екатеринбурге. На ее теле было найдено несколько ножевых ранений, при этом ничего ценного с тела украдено не было. Спустя время появилась запись с места преступления, однако убийца так и не был найден. В начале мая родные убитой женщины объявили награду за информацию о преступнике.

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Юлия Липинская, представляющая интересы близких убитой на железнодорожной станции «Чапаевская» Тамары Грибановой, обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование преступления под особый контроль. Об этом URA.RU сообщила Липинская, юрист семьи погибшей. «Я обращаюсь к Председателю Следственного комитета России с просьбой: Изъять уголовное дело из Свердловского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте и передать его в Центральный аппарат Следственного комитета России для дальнейшего расследования. Мы просто хотим, чтобы этот зверь был пойман. Хотим знать, что произошло и почему можно просто так взять и лишить человека жизни. Эта все ужасно и несправедливо. Но мы продолжаем верить, что справедливость восторжествует», — рассказала URA.RU Липинская. Тело Тамары Грибановой нашли утром 26 апреля около железнодорожной станции «Чапаевская» в Екатеринбурге. На ее теле было найдено несколько ножевых ранений, при этом ничего ценного с тела украдено не было. Спустя время появилась запись с места преступления, однако убийца так и не был найден. В начале мая родные убитой женщины объявили награду за информацию о преступнике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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