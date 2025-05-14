14 мая 2025

Глава Донецкой ОВА Филашкин: расширена эвакуация на подконтрольной ВСУ части ДНР

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Эвакуация затронула прифронтовые населенные пункты
Эвакуация затронула прифронтовые населенные пункты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины приняли решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми в подконтрольных ВСУ частях Донецкой народной республики, включая районы Дружковки и Красного Лимана. Об этом 13 мая сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Было принято решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми не только на Дружковскую общину. Но и на Лиманскую (Красный Лиман) и многие другие общины, которые находятся вблизи линии фронта», — приводит слова Филашкина РИА Новости.

Филашкин также уточнил, что в этих районах остается «огромное количество» мирных жителей, в том числе семей с детьми. Полный список населенных пунктов, попадающих под решение об эвакуации, он не привел.

Как сообщало URA.RU ранее, в связи с обострением ситуации украинские власти приняли решение о проведении эвакуации гражданского населения из населенных пунктов Новая Слобода и Марьяновка. На данный момент эвакуация проводится в четырех районах Сумской области.

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Власти Украины приняли решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми в подконтрольных ВСУ частях Донецкой народной республики, включая районы Дружковки и Красного Лимана. Об этом 13 мая сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. «Было принято решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми не только на Дружковскую общину. Но и на Лиманскую (Красный Лиман) и многие другие общины, которые находятся вблизи линии фронта», — приводит слова Филашкина РИА Новости. Филашкин также уточнил, что в этих районах остается «огромное количество» мирных жителей, в том числе семей с детьми. Полный список населенных пунктов, попадающих под решение об эвакуации, он не привел. Как сообщало URA.RU ранее, в связи с обострением ситуации украинские власти приняли решение о проведении эвакуации гражданского населения из населенных пунктов Новая Слобода и Марьяновка. На данный момент эвакуация проводится в четырех районах Сумской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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