14 мая 2025

«Приведет к остановке производства»: суд не стал блокировать 932 млн рублей ЧМК

Арбитраж не стал арестовывать счета Челябинского меткомбината по иску «Новатэка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Газовики пытаются взыскать с предприятия сотни миллионов рублей
Газовики пытаются взыскать с предприятия сотни миллионов рублей Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказался наложить арест на сумму свыше 932 миллионов рублей Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Ходатайство об введении обеспечительных мер подавала компания «Новатэк-Челябинск». Решение суда появилось в картотеке арбитражных дел.

«От ООО „Новатэк-Челябинск“ в материалы дела поступило заявление об обеспечении иска, в соответствии с которым просит наложить арест на денежные средства ПАО „Челябинской металлургический комбинат в пределах суммы 932 155 833 рублей 18 копеек. В удовлетворении заявления отказать“, — говорится в решении суда.

«НОВАТЭК-Челябинск» пытается взыскать с ЧМК 932,155 млн рублей. Это долги комбината за поставленный и неоплаченный газ. Иск был принят к производству, а затем от компании «НОВАТЭК-Челябинск» поступило требование о наложении ареста на счета комбината на сумму, равную долгу.

«Челябинской металлургический комбинат» является социально-значимым предприятием, одним из крупнейших промышленных предприятий Челябинска. На комбинате работает свыше 13 тысяч трудящихся. Изъятие из оборота предприятия денежных средств может привести к приостановлению производства», — указано в судебном решении. Рассмотрение иска о взыскании долга состоится 22 мая.

Это не единственный иск газовщиков к ЧМК за неоплаченный газ. В конце апреля «НОВАТЭК-Челябинск» подал иск о взыскании 869 млн рублей. Заявление также принято к производству.

На сегодняшний день долги ЧМК достигли 74% имеющихся активов. Принято решение не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. URA.RU направляло запросы на ЧМК с просьбой прокомментировать финансовое положение комбината и судебные процессы. Ответы на запросы не поступили.

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Арбитражный суд Челябинской области отказался наложить арест на сумму свыше 932 миллионов рублей Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Ходатайство об введении обеспечительных мер подавала компания «Новатэк-Челябинск». Решение суда появилось в картотеке арбитражных дел. «От ООО „Новатэк-Челябинск“ в материалы дела поступило заявление об обеспечении иска, в соответствии с которым просит наложить арест на денежные средства ПАО „Челябинской металлургический комбинат в пределах суммы 932 155 833 рублей 18 копеек. В удовлетворении заявления отказать“, — говорится в решении суда. «НОВАТЭК-Челябинск» пытается взыскать с ЧМК 932,155 млн рублей. Это долги комбината за поставленный и неоплаченный газ. Иск был принят к производству, а затем от компании «НОВАТЭК-Челябинск» поступило требование о наложении ареста на счета комбината на сумму, равную долгу. «Челябинской металлургический комбинат» является социально-значимым предприятием, одним из крупнейших промышленных предприятий Челябинска. На комбинате работает свыше 13 тысяч трудящихся. Изъятие из оборота предприятия денежных средств может привести к приостановлению производства», — указано в судебном решении. Рассмотрение иска о взыскании долга состоится 22 мая. Это не единственный иск газовщиков к ЧМК за неоплаченный газ. В конце апреля «НОВАТЭК-Челябинск» подал иск о взыскании 869 млн рублей. Заявление также принято к производству. На сегодняшний день долги ЧМК достигли 74% имеющихся активов. Принято решение не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. URA.RU направляло запросы на ЧМК с просьбой прокомментировать финансовое положение комбината и судебные процессы. Ответы на запросы не поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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