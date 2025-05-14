«Приведет к остановке производства»: суд не стал блокировать 932 млн рублей ЧМК

Арбитражный суд Челябинской области отказался наложить арест на сумму свыше 932 миллионов рублей Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Ходатайство об введении обеспечительных мер подавала компания «Новатэк-Челябинск». Решение суда появилось в картотеке арбитражных дел.
«От ООО „Новатэк-Челябинск“ в материалы дела поступило заявление об обеспечении иска, в соответствии с которым просит наложить арест на денежные средства ПАО „Челябинской металлургический комбинат в пределах суммы 932 155 833 рублей 18 копеек. В удовлетворении заявления отказать“, — говорится в решении суда.
«НОВАТЭК-Челябинск» пытается взыскать с ЧМК 932,155 млн рублей. Это долги комбината за поставленный и неоплаченный газ. Иск был принят к производству, а затем от компании «НОВАТЭК-Челябинск» поступило требование о наложении ареста на счета комбината на сумму, равную долгу.
«Челябинской металлургический комбинат» является социально-значимым предприятием, одним из крупнейших промышленных предприятий Челябинска. На комбинате работает свыше 13 тысяч трудящихся. Изъятие из оборота предприятия денежных средств может привести к приостановлению производства», — указано в судебном решении. Рассмотрение иска о взыскании долга состоится 22 мая.
Это не единственный иск газовщиков к ЧМК за неоплаченный газ. В конце апреля «НОВАТЭК-Челябинск» подал иск о взыскании 869 млн рублей. Заявление также принято к производству.
На сегодняшний день долги ЧМК достигли 74% имеющихся активов. Принято решение не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. URA.RU направляло запросы на ЧМК с просьбой прокомментировать финансовое положение комбината и судебные процессы. Ответы на запросы не поступили.
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