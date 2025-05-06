Акционеры Челябинского меткомбината останутся без дивидендов

Акционеры Челябинского металлургического комбината (ЧМК) останутся без дивидендов за 2024 год. Решение 6 мая приняли на общем собрании.
«В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)», — записано в протоколе собрания, размещенном на портале Центра раскрытия корпоративной информации. Акционеры поддержали рекомендацию совета директоров.
Его новый состав также выбрали: кандидатуры не разглашаются. Другим решением участники собрания одобрили сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Со ссылкой на законодательство собравшиеся не стали в открытых источниках отражать детали сделки.
Решение стало ожидаемым. Долги ЧМК достигли 74% имеющихся активов. Аналогичный шаг комбинат предпринимал год назад. По итогам 2023 года дивиденды также не выплачивались.
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