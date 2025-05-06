Акционеры Челябинского меткомбината останутся без дивидендов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧМК снова оставил акционеров дивидендов
ЧМК снова оставил акционеров дивидендов Фото:

Акционеры Челябинского металлургического комбината (ЧМК) останутся без дивидендов за 2024 год. Решение 6 мая приняли на общем собрании.

«В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)», — записано в протоколе собрания, размещенном на портале Центра раскрытия корпоративной информации. Акционеры поддержали рекомендацию совета директоров.

Его новый состав также выбрали: кандидатуры не разглашаются. Другим решением участники собрания одобрили сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Со ссылкой на законодательство собравшиеся не стали в открытых источниках отражать детали сделки.

Решение стало ожидаемым. Долги ЧМК достигли 74% имеющихся активов. Аналогичный шаг комбинат предпринимал год назад. По итогам 2023 года дивиденды также не выплачивались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Акционеры Челябинского металлургического комбината (ЧМК) останутся без дивидендов за 2024 год. Решение 6 мая приняли на общем собрании. «В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)», — записано в протоколе собрания, размещенном на портале Центра раскрытия корпоративной информации. Акционеры поддержали рекомендацию совета директоров. Его новый состав также выбрали: кандидатуры не разглашаются. Другим решением участники собрания одобрили сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Со ссылкой на законодательство собравшиеся не стали в открытых источниках отражать детали сделки. Решение стало ожидаемым. Долги ЧМК достигли 74% имеющихся активов. Аналогичный шаг комбинат предпринимал год назад. По итогам 2023 года дивиденды также не выплачивались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...