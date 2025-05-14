Стало известно, кого Зеленский взял с собой на переговоры в Турцию

В делегацию президента Украины Владимира Зеленского, которая отправится в Стамбул, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в окружении Зеленского.
«Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции», — сообщил собеседник украинских СМИ.
Ранее сообщения о визите Владимира Зеленского в Турцию сопровождались противоречивой информацией: сначала украинское посольство опровергло поездку, однако позже сам президент подтвердил подготовку к визиту. Администрация президента Турции также заявляла об отсутствии данных о переговорах Зеленского с российской стороной, несмотря на заявления Киева. Инициатива переговоров исходила от Владимира Путина, который предложил провести встречу в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
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