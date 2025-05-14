Вице-спикер Тюменской облдумы сядет в кресло депутата Госдумы в течение нескольких недель

Вице-спикер Тюменской облдумы Владимир Сысоев, которому ЛДПР передала мандат экс-депутата Госдумы Евгения Маркова, завершит переход в российский парламент в течение нескольких недель. Политик рассказал URA.RU, что его документы ЦИК, по плану, рассмотрит 22 мая — перед этим ему будет необходимо написать заявление о сложении полномочий депутата Тюменской облдумы.
«Предполагаю, что в течение недели [после рассмотрения документов в ЦИК, — прим. URA.RU] я буду принимать участие в заседаниях Государственной думы», уточнил Владимир Сысоев. Одним из первых вопросов, которые политик будет поднимать на новом месте, — ремонт участка федеральной трассы Курган—Челябинск, которая, по его мнению, стала опасной для водителей.
В разговоре с URA.RU Владимир Сысоев отметил, что планирует войти в состав комитета Госдумы по природным ресурсам и экологии. Заместителем председателя этого комитета работал его предшественник Евгений Марков — в начале мая он был назначен на должность замглавы Минприроды РФ.
Как ранее сообщало URA.RU, передачу мандата Евгения Маркова Владимиру Сысоеву высший совет ЛДПР одобрил 14 мая. Кроме того, Сысоев заменил Маркова в качестве координатора тюменского областного отделения ЛДПР.
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