Директору издательства «Эксмо» Норовяткину грозит до 8 лет тюрьмы

Директору по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолию Норовяткину, задержанному по обвинению в пропаганде ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних, грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
«Задержанному за пропаганду ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) директору по дистрибуции издательства „Эксмо“ Анатолию Норовяткину грозит до 8 лет колонии», — сообщил источник ТАСС. В ведомстве уточнили, что задержание связано с распространением печатной продукции, в которой содержатся материалы, подпадающие под действие статьи о запрете ЛГБТ-пропаганды.
Ранее в Москве по подозрению в причастности к уголовному делу об экстремизме были задержаны Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек. Расследование связано с распространением книг, содержащих материалы, подпадающие под запрет пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), в том числе изданий Popcorn Books.
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