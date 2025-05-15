Эксперт предупредила о новом виде мошенничестве с упоминанием Пенсионного фонда России

Эксперт Храпунова: мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками ПФР
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Мошенники используют ПФР для обмана россиян
Мошенники используют ПФР для обмана россиян Фото:

Мошенники начали активно звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда России и информируя о якобы возникшей ошибке в пенсионном стаже, с целью завладеть доступом к аккаунтам жертв на портале Госуслуги. Об этом рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

«Злоумышленники звонят от имени сотрудников Пенсионного фонда <...> и сообщают жертве, что при проверке выявлена ошибка в начислении стажа», — сказала она в интервью РИА Новости. По ее словам, мошенники продолжают ошибочно ссылаться на Пенсионный фонд, несмотря на то, что с 2021 года вместо него функционирует Социальный фонд.

Далее злоумышленники предлагают записаться в электронную очередь для визита в офис, чтобы уточнить имеющиеся данные. При этом жертве необходимо предоставить код, который придет в SMS. Они утверждают, что код будет отправлен с Госуслуг, так как информация о стаже хранится именно там.

Эксперт подчеркивает, что для записи в Социальный фонд России не требуется сообщать код по телефону неизвестным лицам. Сотрудники фонда не звонят гражданам с подобными вопросами. «При любых вопросах надо класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства», — добавила Храпунова.

Ранее МВД и Роскомнадзор уже предупреждали о схожих схемах мошенничества: злоумышленники представлялись сотрудниками различных ведомств, предлагали включить демонстрацию экрана на смартфоне или сообщить коды подтверждения для восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Такие действия приводили к утечке персональных данных и получению мошенниками доступа к счетам граждан.

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Мошенники начали активно звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда России и информируя о якобы возникшей ошибке в пенсионном стаже, с целью завладеть доступом к аккаунтам жертв на портале Госуслуги. Об этом рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова. «Злоумышленники звонят от имени сотрудников Пенсионного фонда <...> и сообщают жертве, что при проверке выявлена ошибка в начислении стажа», — сказала она в интервью РИА Новости. По ее словам, мошенники продолжают ошибочно ссылаться на Пенсионный фонд, несмотря на то, что с 2021 года вместо него функционирует Социальный фонд. Далее злоумышленники предлагают записаться в электронную очередь для визита в офис, чтобы уточнить имеющиеся данные. При этом жертве необходимо предоставить код, который придет в SMS. Они утверждают, что код будет отправлен с Госуслуг, так как информация о стаже хранится именно там. Эксперт подчеркивает, что для записи в Социальный фонд России не требуется сообщать код по телефону неизвестным лицам. Сотрудники фонда не звонят гражданам с подобными вопросами. «При любых вопросах надо класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства», — добавила Храпунова. Ранее МВД и Роскомнадзор уже предупреждали о схожих схемах мошенничества: злоумышленники представлялись сотрудниками различных ведомств, предлагали включить демонстрацию экрана на смартфоне или сообщить коды подтверждения для восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Такие действия приводили к утечке персональных данных и получению мошенниками доступа к счетам граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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