Мошенники взламывают «Госуслуги» через демонстрацию экрана на смартфоне

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Мошенники увидят все персональные данные и пароли при включении демонстрации экрана
Мошенники увидят все персональные данные и пароли при включении демонстрации экрана Фото:

Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» с помощью функции демонстрации экрана на смартфоне. Аферисты звонят, представляясь сотрудником какого-нибудь ведомства, требуют зарегистрироваться на каком-либо сайте и для ускорения процесса в качестве помощи собеседнику предлагают включить демонстрацию экрана, считывая таким образом персональные данные. Об этом сообщает МВД.

«Злоумышленник подает заявку на портале „Госуслуг“ на восстановление доступа к аккаунту. Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Роскомнадзор ранее предупреждал о мошенниках, которые, представляясь сотрудниками ведомства, сообщают о взломе аккаунтов на «Госуслугах». Злоумышленники требуют личные данные для их восстановления. Это приводит к утечке персональных данных и доступу к счетам.

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Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» с помощью функции демонстрации экрана на смартфоне. Аферисты звонят, представляясь сотрудником какого-нибудь ведомства, требуют зарегистрироваться на каком-либо сайте и для ускорения процесса в качестве помощи собеседнику предлагают включить демонстрацию экрана, считывая таким образом персональные данные. Об этом сообщает МВД. «Злоумышленник подает заявку на портале „Госуслуг“ на восстановление доступа к аккаунту. Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Роскомнадзор ранее предупреждал о мошенниках, которые, представляясь сотрудниками ведомства, сообщают о взломе аккаунтов на «Госуслугах». Злоумышленники требуют личные данные для их восстановления. Это приводит к утечке персональных данных и доступу к счетам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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