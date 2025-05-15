В садовом некоммерческом товариществе «Северная жемчужина» произошел конфликт между мужчиной и двумя подростками 14 и 16 лет, который перерос в драку. Согласно справкам из Токсовской районной больницы, дети получили закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ссадины и синяки, а младший из подростков — сотрясение мозга и перелом верхнечелюстной пазухи. Об инциденте редакции URA.RU сообщил отец одного из пострадавших детей Иван Самсонов (имя изменено — прим. ред.).
«В районе 10 часов вечера мой сын и соседский парень поехали на мотоколяске за пиццей. По дороге их догнал на машине мужчина по имени Борислав, подрезал и остановил. После этого он вышел из автомобиля и начал предъявлять парням за то, что они слишком быстро гоняют по территории поселка. Ребята пытались ему отвечать, а затем, по их словам, Борислав стал хватать их, пинать, одного оттолкнул и врезал по голове моему сыну. У второго подростка, к слову, стоит инвалидность. Конфликт удалось остановить благодаря прохожим», — рассказал Самсонов.
Спустя час после происшествия Иван вызвал полицию, чтобы написать заявление. На следующий день пострадавших детей повезли на медосвидетельствование в Токсовскую больницу, а еще через день — на судмедэкспертизу и в отдел по делам несовершеннолетних для дачи объяснений. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам оценки судмедэкспертизы.
«С Бориславом по телефону разговаривала мама соседского парня. Он всячески показывал свое превосходство и говорил, что ему ничего не грозит. Все дело в том, что раньше он уже попадал в схожие ситуации и выходил сухим из воды — об этом нам сказали полицейские», — отметил отец пострадавшего подростка.
Иван объяснил такое поведение Борислава тем, что он связан с администрацией СНТ. В разговоре с URA.RU Борислав это отрицал, однако подтвердил, что несколько лет назад его жена работала в председательстве садоводства.
«То, что мне приписывают избиение подростков — это ложь. С моей стороны все было как: я прогуливался вечером с собаками вдоль дороги, как вдруг мимо меня на большой скорости проехала „инвалидка“, которая чуть не сбила мою собаку. Я на эмоциях прыгнул в машину, поехал за ними, остановил их и начал кричать, почему они носятся. Парни начали мне дерзить и полезли на меня с кулаками, мне оставалось только защищаться и прятаться от них, хотя я мог ответить, — ну не бить же мне подростков. Благо, нас разняли проходившие мимо жители садоводства», — прокомментировал ситуацию Борислав.
Будет ли руководство СНТ предпринимать меры по урегулированию конфликта, связанного с избиением детей — на момент публикации материала неизвестно. Дозвониться до председателя Николая Халецкого корреспонденту URA.RU не удалось.
Обе стороны конфликта заинтересованы в том, чтобы привлечь к проблеме внимание Следственного комитета Российской Федерации. Дело в том, что несколько лет назад садоводством «Северная жемчужина» заинтересовался лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Тогда силовики вскрыли крупную мошенническую схему, организованную бывшим председателем СНТ Андреем Кудриным. Руководство «Северной жемчужины» систематически присваивало деньги жителей садоводства и, по данным на 2024 год, похитило несколько сотен миллионов рублей.
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