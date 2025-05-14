14 мая 2025

Бывшего шефа свердловской налоговой, сбежавшего из РФ, арестовали

В Екатеринбурге заочно арестован экс-глава УФНС по Свердловской области Логинов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание прошло 23 апреля
Судебное заседание прошло 23 апреля Фото:

В Екатеринбурге заочно арестовали бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, который покинул РФ. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде.

«Судебное заседание прошло 23 апреля. Логинов будет взят под стражу с момента экстрадиции», — сказали в суде. Известно, что решение уже обжаловано защитой Логинова.

О том, что Логинова объявили в розыск, стало известно 15 апреля. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение крупной взятки). Логинов, предположительно, находится в Дубае (на звонки корреспондента не отвечает).

Показания на него дал бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, ставший фигурантом дела о взятке. Ранее URA.RU рассказывало, что Дьяков признал вину и рассказал, как передавал деньги Логинову. Отставной офицер оставлял пакеты с деньгами в туалете областного УФНС, говорил источник URA.RU, близкий к следствию.

Под уголовное преследование Дьяков попал в мае прошлого года. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. В это же время появились слухи об обысках в доме Логинова (позже в УФНС их опровергли). Логинов тут же ушел в отставку (истек контракт).

Показания на бывшего полицейского дал его товарищ, бизнесмен Алексей Шахмаев. Сам Дьяков заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Шахмаев тоже находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии СКР, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в налоговую.

Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге заочно арестовали бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, который покинул РФ. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде. «Судебное заседание прошло 23 апреля. Логинов будет взят под стражу с момента экстрадиции», — сказали в суде. Известно, что решение уже обжаловано защитой Логинова. О том, что Логинова объявили в розыск, стало известно 15 апреля. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение крупной взятки). Логинов, предположительно, находится в Дубае (на звонки корреспондента не отвечает). Показания на него дал бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, ставший фигурантом дела о взятке. Ранее URA.RU рассказывало, что Дьяков признал вину и рассказал, как передавал деньги Логинову. Отставной офицер оставлял пакеты с деньгами в туалете областного УФНС, говорил источник URA.RU, близкий к следствию. Под уголовное преследование Дьяков попал в мае прошлого года. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. В это же время появились слухи об обысках в доме Логинова (позже в УФНС их опровергли). Логинов тут же ушел в отставку (истек контракт). Показания на бывшего полицейского дал его товарищ, бизнесмен Алексей Шахмаев. Сам Дьяков заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Шахмаев тоже находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии СКР, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в налоговую. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.
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