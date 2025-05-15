Fox News: Трамп не поехал на переговоры в Стамбул из-за Путина

Президент США Дональд Трамп принял решение не участвовать в предстоящих переговорах по Украине. Об этом сообщил ведущий телеканала Fox News в прямом эфире.
«После того, как стало известно, что Путина нет в списке участников переговоров, американские официальные лица исключили президента [Трампа] из возможного списка участников» — сказал ведущий. Президент России выступил с предложением начать прямые переговоры с Украиной 15 мая. Площадкой станет Стамбул, где в 2022 году украинская и российская стороны уже обсуждали решение конфликта.
Ранее Трамп отказался ехать в Турцию на переговоры РФ и Украины. Он отмечал, что прибыл бы на переговоры, «если бы посчитал это полезным». По словам президента США, встреча 15 мая может принести «хорошие результаты».
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