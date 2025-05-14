После вступления в должность мэра Кургана у Антона Науменко проходит первый рабочий день в новом статусе. Чиновник решает административные вопросы и подписывает документы. О том, как прошел первый день в должности законного градоначальника, URA.RU сообщили источники, близкие к правительству.
«День у Антона Науменко начался с рабочих моментов, совещаний, объездов и аппаратных встреч. Хотя то, что он официально стал мэром, его привычный рабочий уклад особо не изменился», — рассказал источник URA.RU.
Между тем, инсайдеры делятся, что Науменко ежедневно посещает рабочие совещания с губернатором Вадимом Шумковым. Вероятно, глава региона немного побеседовал с новым мэром по поводу наставлений или поручений, но специальных встреч для этого не планируется.
Еще 14 мая, сразу после выборов, новый глава города запустил собственные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram. Изначально было предположение, что telegram-канал создан не так давно. Однако, выяснилось, что страница появилась спустя день после того, как Науменко стал врип мэра Кургана — 3 мая 2024 года. И с тех пор там не было ни одного поста. Первая информация в канале появились 14 мая.
Корреспондент URA.RU также направила запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Долгожданные выборы главы Кургана состоялись. Новым мэром стал Антон Науменко. Чиновник набрал необходимое количество голосов от депутатов городской думы. Из 23 присутствующих за него проголосовало 22. Всего один голос получил другой претендент — Алексей Кондратьев. Законным руководителем города Науменко стал после того, как решение городской думы об его избрании вступило в силу. О ходе выборов главы Кургана можно прочитать в онлайн-трансляции URA.RU.
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