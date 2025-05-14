14 мая 2025

В Тюмени в Зареке построят развязку с выездом на мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Разработку проекта закончат в этом году
Разработку проекта закончат в этом году Фото:

В Тюмени в Зареке построят развязку на перекрестке улиц Второй Луговой и Щербакова. К объекту проложат дорогу от ЖК «Дом у озера». Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

"Проектными решениями предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении улиц Второй Луговой и Щербакова, мостового перехода через Туру, а также строительство автомобильной дороги в створе улицы Урайской от ЖК «Дом у озера» до транспортной развязки. Срок завершения работ по разработке указанной проектной документации — 2025 год", — рассказали агентству в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что построят два автомобильных моста через Туру, один из которых разместят от улицы Щербакова до Коммунистической. Его возведут в 2027-2030 годах.

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В Тюмени в Зареке построят развязку на перекрестке улиц Второй Луговой и Щербакова. К объекту проложат дорогу от ЖК «Дом у озера». Об этом URA.RU рассказали в администрации города. "Проектными решениями предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении улиц Второй Луговой и Щербакова, мостового перехода через Туру, а также строительство автомобильной дороги в створе улицы Урайской от ЖК «Дом у озера» до транспортной развязки. Срок завершения работ по разработке указанной проектной документации — 2025 год", — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU писало, что построят два автомобильных моста через Туру, один из которых разместят от улицы Щербакова до Коммунистической. Его возведут в 2027-2030 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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