Курганский турист Владислав Грозный поделился впечатлениями о своей поездке во Вьетнам. Он отметил, что страна поразила его многочисленными контрастами и особенностями местного быта. Жители тепло относятся к иностранцам, в особенности к русским. А в столице Ханое турист заметил памятник Ленину. Об этом Владислав Грозный сообщил в своих соцсетях.
По словам путешественника, за апрель он побывал сразу в пяти городах страны, включая Хошимин, Нячанг, Дананг, Хюэ и Ханой. «Эта страна для меня была полна контрастов. И речь не только о погоде, когда утром на улице почти 100%-я влажность, днем жара, а в другом городе вообще дождь, приходится надевать толстовку. Вьетнамцы, в целом доброжелательные и готовы помочь. Некоторые даже говорили, что любят русских и уважают нашего президента. А в столице у них есть даже памятник Ленину», — написал Владислав Грозный в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил дисциплинированность местных жителей: многие выходят на зарядку на набережную в пять утра, активно занимаются физкультурой вечером. Турист обратил внимание на работу уличных кафе, где посуду моют прямо на улице, а также на разнообразие заведений — от уличных до современных с полноценными удобствами. Грозный подчеркнул, что в апреле вьетнамское море уже прогревается для купания, хотя местные считают воду холодной. Наибольшие трудности у него вызвало огромное количество мопедов и отношение к пешеходам: тротуары заняты мототехникой или кафе, а на переходах туристам приходится лавировать между транспортом.
В ходе поездки Грозный также столкнулся с необычными для себя бытовыми привычками: в некоторых кафе не было горячих напитков, а прохладные подавали по умолчанию — иногда напитки специально подогревали по просьбе туриста. Путешественник отметил любовь вьетнамцев к сладкому и посоветовал просить готовить напитки без сахара.
В последние годы Вьетнам вновь стал популярным направлением для российских туристов, особенно после возобновления регулярных и чартерных рейсов. Особым спросом пользуется курорт Нячанг, где пляжный сезон длится с апреля по октябрь, а путешественники из Югры и других регионов едут не только за морским отдыхом, но и ради гастрономических впечатлений.
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