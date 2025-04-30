У туристов ХМАО в майские праздники стал популярен отдых на топовом азиатском курорте

Жители Югры в мае активно едут отдыхать во Вьетнам. Особой популярностью у путешественников пользуется Нячанг — один из самых известных курортов страны. Туристические тренды URA.RU обсудило с владелицей агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой.
«Во Вьетнам после ковида последние пять лет активно не летали. Сейчас возобновились регулярные рейсы и чартеры. Люди соскучились, плюс там предлагают хорошие цены. А в Нячанге начался сезон. Он там летом, а не зимой — с апреля по октябрь. Поэтому во Вьетнам сейчас много продаж», — рассказала турагент. Однако лететь туда югорчанам все равно приходится с пересадками через Екатеринбург или Новосибирск.
Прежде всего во Вьетнам югорчане едут за пляжным отдыхом, а некоторым интересен гастротуризм с редкими фруктами и морепродуктами. «На экскурсии люди обычно едут из курортов. Посещают ближайшие города, бывает едут даже на страусиные фермы», — добавляет эксперт.
Среди других иностранных курортов популярными остаются Турция, Египет и Таиланд. За рубеж туристы чаще едут, совмещая майские праздники с отпусками, чтобы продлить отдых. А в короткие поездки отправляются самостоятельно по России, например, в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Калининград и Сочи.
В прошлом году разбирать путевки на лето югорчане начали уже весной. По информации турагентства «Семь чудес», вместе с Сочи у жителей ХМАО популярностью пользовались путешествия в Абхазию.
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