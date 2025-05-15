Как тагильский душегуб отговорил жертву от похода в полицию

О первой жертве жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого также в убийстве и изнасиловании маленькой девочки, силовикам стало известно не сразу, потому что пострадавшую отговорили писать на него заявление. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
На счету Александрова две жертвы: 21-летняя девушка и 11-летняя школьница. По версии следствия, над первой он надругался 5 августа 2024-го, а потом несколько часов удерживал в квартире. Изнасилование ребенка произошло через 25 дней. После этого, как считают силовики, он задушил ее в подвале общежития на улице Юности.
«Девушка собиралась обратиться в полицию, но вмешался Александров. Он подарил ее подруге телефон и попросил, чтобы та отговорила знакомую от обращений. И ей это удалось», — сказал собеседник агентства. Однако следователи все равно узнали о случившемся и допросили потерпевшую.
Ранее URA.RU писало, что жертвами Александрова могли быть и другие девушки (и даже пенсионерка). По словам источника, в 2000-х Владимир мог насиловать потерпевших в поселке Северный. «Заявление писать никто не стал», — отметил собеседник агентства.
Александров находится в следственном изоляторе. Всего ему вменили четыре тяжких статьи Уголовного кодекса РФ. Прокуратура передала уголовное дело в Свердловский областной суд. Подробнее о громкой истории, — в сюжете URA.RU.
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