Как тагильский душегуб отговорил жертву от похода в полицию

Свердловчанка ради телефона отговорила подругу не выдавать преступника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Александров под стражей с сентября 2024-го
Владимир Александров под стражей с сентября 2024-го Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

О первой жертве жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого также в убийстве и изнасиловании маленькой девочки, силовикам стало известно не сразу, потому что пострадавшую отговорили писать на него заявление. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

На счету Александрова две жертвы: 21-летняя девушка и 11-летняя школьница. По версии следствия, над первой он надругался 5 августа 2024-го, а потом несколько часов удерживал в квартире. Изнасилование ребенка произошло через 25 дней. После этого, как считают силовики, он задушил ее в подвале общежития на улице Юности.

«Девушка собиралась обратиться в полицию, но вмешался Александров. Он подарил ее подруге телефон и попросил, чтобы та отговорила знакомую от обращений. И ей это удалось», — сказал собеседник агентства. Однако следователи все равно узнали о случившемся и допросили потерпевшую.

Ранее URA.RU писало, что жертвами Александрова могли быть и другие девушки (и даже пенсионерка). По словам источника, в 2000-х Владимир мог насиловать потерпевших в поселке Северный. «Заявление писать никто не стал», — отметил собеседник агентства.

Александров находится в следственном изоляторе. Всего ему вменили четыре тяжких статьи Уголовного кодекса РФ. Прокуратура передала уголовное дело в Свердловский областной суд. Подробнее о громкой истории, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
О первой жертве жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого также в убийстве и изнасиловании маленькой девочки, силовикам стало известно не сразу, потому что пострадавшую отговорили писать на него заявление. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. На счету Александрова две жертвы: 21-летняя девушка и 11-летняя школьница. По версии следствия, над первой он надругался 5 августа 2024-го, а потом несколько часов удерживал в квартире. Изнасилование ребенка произошло через 25 дней. После этого, как считают силовики, он задушил ее в подвале общежития на улице Юности. «Девушка собиралась обратиться в полицию, но вмешался Александров. Он подарил ее подруге телефон и попросил, чтобы та отговорила знакомую от обращений. И ей это удалось», — сказал собеседник агентства. Однако следователи все равно узнали о случившемся и допросили потерпевшую. Ранее URA.RU писало, что жертвами Александрова могли быть и другие девушки (и даже пенсионерка). По словам источника, в 2000-х Владимир мог насиловать потерпевших в поселке Северный. «Заявление писать никто не стал», — отметил собеседник агентства. Александров находится в следственном изоляторе. Всего ему вменили четыре тяжких статьи Уголовного кодекса РФ. Прокуратура передала уголовное дело в Свердловский областной суд. Подробнее о громкой истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...