Захарова поставила Зеленского на место после его слов о делегации РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, являясь неудачником и клоуном, пытается критиковать делегацию из России на стамбульских переговорах и говорит, что ее уровень — бутафорский. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«О заслуженных людях говорит клоун и неудачник», — заявила Захарова в ходе брифинга. Прямая трансляция проходила на rutube-канале МИД РФ.
По прибытии в Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Зеленский попытался раскритиковать российскую делегацию. Он назвал ее уровень бутафорским и отметил, что нужно понять, какой у представителей из РФ мандат.
Ранее Мария Захарова сообщала, что российская делегация в Стамбуле нацелена на выработку решений, направленных на достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине и обеспечение устойчивого мира. По ее словам, делегация действует в строгом соответствии с параметрами, которые ранее ясно обозначил президент России Владимир Путин.
Переговоры по украинскому конфликту в Стамбуле назначены на 15 мая. Они будут проходить между представителями России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, который ранее руководил российской переговорной группой в ходе встреч в Стамбуле весной 2022 года. Актуальные сведения о ходе переговорного процесса можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.