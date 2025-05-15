Захарова поставила Зеленского на место после его слов о делегации РФ

Захарова: Зеленский, являясь неудачником, критикует делегацию РФ на переговорах
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Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником
Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский, являясь неудачником и клоуном, пытается критиковать делегацию из России на стамбульских переговорах и говорит, что ее уровень — бутафорский. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«О заслуженных людях говорит клоун и неудачник», — заявила Захарова в ходе брифинга. Прямая трансляция проходила на rutube-канале МИД РФ.

По прибытии в Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Зеленский попытался раскритиковать российскую делегацию. Он назвал ее уровень бутафорским и отметил, что нужно понять, какой у представителей из РФ мандат.

Ранее Мария Захарова сообщала, что российская делегация в Стамбуле нацелена на выработку решений, направленных на достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине и обеспечение устойчивого мира. По ее словам, делегация действует в строгом соответствии с параметрами, которые ранее ясно обозначил президент России Владимир Путин.

Переговоры по украинскому конфликту в Стамбуле назначены на 15 мая. Они будут проходить между представителями России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, который ранее руководил российской переговорной группой в ходе встреч в Стамбуле весной 2022 года. Актуальные сведения о ходе переговорного процесса можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский, являясь неудачником и клоуном, пытается критиковать делегацию из России на стамбульских переговорах и говорит, что ее уровень — бутафорский. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «О заслуженных людях говорит клоун и неудачник», — заявила Захарова в ходе брифинга. Прямая трансляция проходила на rutube-канале МИД РФ. По прибытии в Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Зеленский попытался раскритиковать российскую делегацию. Он назвал ее уровень бутафорским и отметил, что нужно понять, какой у представителей из РФ мандат. Ранее Мария Захарова сообщала, что российская делегация в Стамбуле нацелена на выработку решений, направленных на достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине и обеспечение устойчивого мира. По ее словам, делегация действует в строгом соответствии с параметрами, которые ранее ясно обозначил президент России Владимир Путин. Переговоры по украинскому конфликту в Стамбуле назначены на 15 мая. Они будут проходить между представителями России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, который ранее руководил российской переговорной группой в ходе встреч в Стамбуле весной 2022 года. Актуальные сведения о ходе переговорного процесса можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.
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