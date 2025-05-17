«Больно ударит по нам»: торговая война США с Китаем угрожает Свердловской области

В 2024 году экономика Свердловской области продемонстрировала устойчивость за счет высоких темпов работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Заказы от государства обеспечили полную загрузку оборонных производств, а потенциальный запуск проекта «Сила Сибири-2» сулит региону многомиллиардные контракты на производство труб. Несмотря на дефицит квалифицированных кадров, регион может рассчитывать на рост ВРП в пределах 2–2,5% в 2025 году. Но многие планы может нарушить эскалация в торговой войне между США и Китаем. Об этом в интервью URA.RU рассказал экономист и профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.
— Какие свердловские предприятия показали лучшие результаты в 2024 году?
— Неплохо обстоят дела с ВПК. Нормально работают предприятия, связанные с высокотехнологичными технологиями. То есть это малые и средние предприятия, потому что данный сектор достаточно интересен и востребован в экономике, особенно после начала борьбы за импортозамещение и государственную поддержку.
— А как на это повлияли цены на сырье?
— Все колебания цен немножко размазаны по времени. Потому что контракт заключается сегодня, а исполняется через три, пять, шесть месяцев. Чуть выше, чуть ниже — это уже вопрос, грубо говоря, толщины масла на бутерброде. Когда цены чуть приподнимаются — масла на бутерброде чуть больше, рентабельность чуть выше. Но в любом случае рентабельность этих предприятий на нормальном уровне.
— И сколько получила Свердловская область с налога на прибыль?
— Ситуация вообще прекрасная. Рост налогов от прибыли и от подоходного налога в 2025 году по результатам четырех месяцев существенно превышает тот же период прошлого года. В бюджет Свердловской области поступило 52 миллиарда рублей, что почти на 17 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Так, налог на доходы физлиц составил 67 миллиарда рублей, что на 27% или на 13 миллиардов рублей выше поступлений аналогичного периода прошлого года. А подоходный налог означает, что доходы все-таки растут у населения.
— Каким будет этот год для свердловской экономики — сложным или относительно спокойным?
— Год должен быть нормальным. Во-первых, предприятия ВПК в регионе законтрактованы на этот и следующий год. Заказы от государства расписаны, загруженность максимальная. У этих предприятий есть работа, есть загрузка, есть выручка, есть прибыль. Следовательно, весь денежный поток по нашему военно-промышленному комплексу идет нормально.
Во-вторых, появилась информация, что Россия с Китаем возвращаются к проекту «Сила Сибири-2». Это неплохой проект. Конечно, в Свердловской области нет нефтегаза, но «Сибирь-2» делает свои трубы, а трубы производятся в Свердловской области.
Есть смысл рассматривать черную металлургию в регионе как перспективное направление, потому что похоже в 2026 году они начнут пахать на этот новый газопровод. А он будет очень большой, на 50 кубов рассчитан. Нынешний-то рассчитан на 38, а этот будет 50. То есть это серьезная работа года на четыре.
— А каковы риски?
— Первый — возможная торговая война США и Китая. Она бьет не напрямую по нам, а по Китаю. А он — наш главный потребитель сырья. Если там сократят производство, они просто будут меньше закупать.
Второй — это усталость от военной экономики. В первые два-три года она дает шикарный стимул для развития всего производственного комплекса. Вот три года кончились, и поэтому 2025-й год идет гораздо тяжелее. Потому что все, что можно было мобилизовать, мобилизовано. Сейчас надо думать, как развивать гражданские отрасли, которые уже дальше должны стимулировать развитие экономики.
— А проблема с кадрами осталась?
— Конечно. Она есть только в промышленных регионах, где сосредоточен ВПК, — Свердловская, Челябинская, Омская области. В других регионах такой жесткой проблемы с кадрами нет.
Сейчас идет активное воспроизводство технических кадров. Уровень зарплаты очень хороший. Соответственно, очень многие работодатели и собственники заводов вложились в производства, делая их «культурными». Заводы — это уже не промасленная, фуфлыжная телогрейка. Молодежь пошла в техникумы, через три-четыре года начнет заходить в отрасли. Но полностью решить вопрос быстро не получится.
— Как повлияет возможное перемирие между РФ и Украиной на свердловскую экономику?
— Если будет достигнуто какое-то соглашение о решении проблем, то, возможно, начнется корректировка оборонного заказа. Но по большому счету предприятия законтрактованы на два года. Поэтому пока большого влияния я не вижу. Может быть, несколько сократится интенсивность работы и предприятия наконец-то перейдут от 24/7 к обычной работе.
Оборонные предприятия вполне могут перейти на двухсменную работу, отпустить пенсионеров обратно на пенсию, немного успокоить рынок труда. Это несколько скажется на росте зарплаты. На самых перегретых сегментах, в том числе на предприятиях ВПК, она пойдет вниз.
— Можно ли сказать, что предприятия региона адаптировались к санкциям?
— Многие на предприятиях продолжают говорить, что есть проблемы. Но я считаю, что компании адаптировались уже в 2023 году. Конечно, проблемы остались, но они всегда были.
— А если санкции снимут?
— Если американцы снимут все санкции, европейцы будут вынуждены сделать то же самое. Деньги не пахнут, они прекрасно это понимают. Мы и сейчас неплохо себя чувствуем. Поставки металлов идут — пусть не напрямую, а через Азию. Медь, алюминий, другие металлы — все это востребовано. И если санкции уйдут, маршруты станут короче, посредники исчезнут — а значит, рентабельность вырастет.
Кстати, больше всех в этом случае пострадают как раз страны СНГ. Казахстан, Киргизия, Узбекистан — они сейчас неплохо зарабатывают на транзите. Но как только логистика упростится, их услуги станут не нужны. Мы, наоборот, выиграем: издержки снизятся, прибыль вырастет, и это напрямую отразится на доходах Свердловской области.
— А если начнется новая торговая война между США и Китаем?
— Даже небольшое снижение объемов производства в Китае больно ударит по нам. Потому что Китай в первую очередь будет сохранять свое сырье, а импорт — резать. Наше сырье — это и есть импорт для них. Итог: закупки упадут, пострадает металлургия, и вместе с ней — промышленные регионы вроде нашего.
— Тогда какой прогноз по свердловской экономике к концу 2025 года?
— В целом я настроен оптимистично. Четырех или пяти процентов роста, как в 2023-м, скорее всего не будет. Но 2–2,5% рост ВРП — вполне реалистично. Это будет «год с маслом» — не с жирным слоем, но и не на сухом хлебе. Все зависит от внешних условий — если уйдут санкции и ограничения, мы получим мощный толчок. Уже даже просто исключение посредников вернет в экономику огромное количество денег. И даст нашим товарам еще больше конкурентных преимуществ на мировом рынке.
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