«Кандидат наук и инноватор»: что известно о главном претенденте на пост мэра Кунгура

В Кунгуре сегодня подвели итоги конкурса по отбору главы округа. Во второй тур вышли и.о. главы территории Сергей Толчин, бывший руководитель проекта по созданию технополиса «Новый Звездный» в АО «Протон-ПМ» и замначальника управления внутренней политики мэрии Кунгура Олег Штро, технический соперник Толчина. О том, как складывалась карьера Сергея Толчина, который совсем скоро станет полноправным мэром одного из крупнейших муниципалитетов Прикамья, — в материале URA.RU.
Сергей Толчин получил высшее образование в 1997 году: он получил диплом биолога в Пермском госуниверситете. После вуза работал по специальности: был заместителем начальника отдела охраны окружающей среды ФГУ «Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных экологических проблем». Кстати, является кандидатом географических наук.
Свой путь во власть он начал в 2005 году, заняв должность главного специалиста департамента промышленности и природопользования администрации Перми. Через год он перешел в департамент промполитики и предпринимательства мэрии Перми на пост замначальника, а спустя два года, в 2008-м, возглавил его по итогам конкурса.
«Наиболее достойная из всех претендентов — кандидатура Сергея. Это грамотный и перспективный специалист, имеющий опыт управленческой деятельности», — комментировал тогда решение в СМИ член конкурсной комиссии, в то время депутат Пермской городской Думы Александр Гимерверт.
Еще через год Сергей Толчин получил очередное повышение: перешел на работу в краевой минпром. Но и здесь не задержался надолго: в 2011 году будущий мэр Кунгура трудоустроился в АО «Протон-ПМ». На заводе он отвечал за реализацию масштабного проекта по созданию технополиса «Новый Звездный». Это инновационный кластер ракетного двигателестроения в Новых Лядах.
С этой позиции он и вернулся во власть. По одной из версий, кандидатуру Толчина на пост мэра Кунгура вместо ушедшего в отставку Вадима Лысанова порекомендовал представляющий территорию в ЗС депутат Сергей Черезов. В апреле Толчин стал замом главы администрации Кунгура, а потом был назначен и.о. мэра. » Сергей Вячеславович очень активно погрузился в работу, уже совершил ознакомительные поездки в ряд сельских территорий, владеет всей текущей информацией и, конечно, обладает хорошим управленческим опытом», — подчеркнул тогда представлявший его на этот пост другой заммэра Василий Толстой, передает местная газета «Искра».
Депутаты должны избрать мэра на заседании из двух претендентов по итогам защиты их программ. Как ожидается, это случится 29 мая.
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