В Челябинске следственный комитет (СК) опечатал электросамокаты. Об этом URA.RU сообщили читатели. Сервисы аренды сейчас в городе недоступны.
«СК опечатал самокаты в Челябинске», — пишут в редакцию URA.RU читатели. Также очевидцы прислали фото, на которых показано, что самокаты действительно опечатаны.
В сервисе Whoosh журналисту URA.RU сообщили, что «Челябинск поставили на паузу». О сроках возобновления работы не сообщают. Данная проблема также наблюдает в Яндексе, Юрент.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.
В Челябинске накануне 12-летний мальчик на самокате Whoosh сбил 65-летнего мужчину на тротуаре по улице Калинина. Пострадавшего с травмами скорая доставила в больницу, Судя по фото, которые предоставили сотрудники Госавтоинспекции, на асфальте остались следы крови. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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