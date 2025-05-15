СК заблокировал электросамокаты в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самокаты опечатаны в Челябинске
Самокаты опечатаны в Челябинске Фото:

В Челябинске следственный комитет (СК) опечатал электросамокаты. Об этом URA.RU сообщили читатели. Сервисы аренды сейчас в городе недоступны.

«СК опечатал самокаты в Челябинске», — пишут в редакцию URA.RU читатели. Также очевидцы прислали фото, на которых показано, что самокаты действительно опечатаны. 

В сервисе Whoosh журналисту URA.RU сообщили, что «Челябинск поставили на паузу». О сроках возобновления работы не сообщают. Данная проблема также наблюдает в Яндексе, Юрент.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее. 

В Челябинске накануне 12-летний мальчик на самокате Whoosh сбил 65-летнего мужчину на тротуаре по улице Калинина. Пострадавшего с травмами скорая доставила в больницу, Судя по фото, которые предоставили сотрудники Госавтоинспекции, на асфальте остались следы крови. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске следственный комитет (СК) опечатал электросамокаты. Об этом URA.RU сообщили читатели. Сервисы аренды сейчас в городе недоступны. «СК опечатал самокаты в Челябинске», — пишут в редакцию URA.RU читатели. Также очевидцы прислали фото, на которых показано, что самокаты действительно опечатаны.  В сервисе Whoosh журналисту URA.RU сообщили, что «Челябинск поставили на паузу». О сроках возобновления работы не сообщают. Данная проблема также наблюдает в Яндексе, Юрент. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.  В Челябинске накануне 12-летний мальчик на самокате Whoosh сбил 65-летнего мужчину на тротуаре по улице Калинина. Пострадавшего с травмами скорая доставила в больницу, Судя по фото, которые предоставили сотрудники Госавтоинспекции, на асфальте остались следы крови. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...