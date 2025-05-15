Силовики нагрянули к замам бывшего шефа свердловской налоговой, сбежавшего из РФ

В Екатеринбурге провели обыски у заместителей экс-главы свердловского УФНС

По слухам, задержанные дали показания на своего бывшего шефа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики нагрянули с обысками к заместителям бывшего главы управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, который стал фигурантом уголовного дела и сбежал из РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«У замов Логинова провели обыски. Сейчас они дают признательные показания на него, который с декабря прошлого года находится в ОАЭ», — уточнил собеседник агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

15 апреля стало известно, что Логинова объявили в розыск. Против него возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Утром 15 мая стало известно, что его заочно арестовали.

Считается, что показания на него дал бывший руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков. Отставной офицер сам стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По данным URA.RU, он передавал взятки Логинову в здании УФНС — в этом Дьяков сознался на допросе.

Показания на бывшего борца с коррупцией дал бизнесмен Алексей Шахмаев (его, вероятно, уже бывший товарищ). Сам Дьяков заявлял, что коммерсант оговорил его, чтобы спасти свой бизнес. Шахмаев тоже находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии СКР, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в налоговую.

Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.