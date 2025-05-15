В Челябинске изымают электросамокаты после уголовного дела против оператора

В Челябинске следственный комитет изъял более ста самокатов у одного из операторов, предоставлявших в городе услуги кикшеринга. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Самокаты изымают. Уже более сотни у одного оператора», — сообщил URA.RU источник. О каком именно операторе идет речь, не уточняется.
Возможной причиной изъятия самокатов может быть возбужденное накануне уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ребенок на самокате Whoosh сбил 65-летнего мужчину на тротуаре по улице Калинина. Пострадавшего с травмами скорая доставила в больницу, а на асфальте остались следы крови.
Аналогичный случай произошел в праздничные дни в Магнитогорске. Там пострадал четырехлетний ребенок, на которого наехали самокатчики.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Челябинской области. Ответ будет опубликован позднее.
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