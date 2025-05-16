В Турции начались переговоры делегаций РФ и Украины. Видео

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Переговоры РФ и Украины были перенесены из-за просьбы Турции
Переговоры РФ и Украины были перенесены из-за просьбы Турции Фото:
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В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

В Стамбуле стартовали первые за три года российско-украинские переговоры. Об этом сообщают журналисты.

«Переговоры начались», — пишет ТАСС. Такую же информацию подтверждает «Интерфакс». 

Вчера утром российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной. Они должны были начаться в 10:00 по мск, но были перенесены по просьбе турецкой стороны. Глава киевского режима Владимир Зеленский также вчера прилетал в Турцию — он провел встречу с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. После чего он улетел в Албанию на саммит Европейского политического сообщества. Сегодня, 16 мая, в первой половине дня прошла встреча представителей США, Украины и Турции. Она длилась больше часа. Чем закончились переговоры, пока неизвестно.

В ночь на 11 мая российский лидер Владимир Путин предложил возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева. Зеленский сначала настаивал на 30-дневном прекращении огня, однако после слов президента США Дональда Трампа, который потребовал от него немедленно согласиться на встречу, он изменил свою позицию, заявив, что будет ждать Путина в Турции в четверг. По словам президента РФ, российская делегация, в первую очередь, будет нацелена на поиск решений для устойчивого урегулирования украинского конфликта и установления прочного мира.

На переговорах сегодня также ожидается присутствие американских представителей. Среди них — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Путина при этом на переговорах не будет, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Стамбуле стартовали первые за три года российско-украинские переговоры. Об этом сообщают журналисты. «Переговоры начались», — пишет ТАСС. Такую же информацию подтверждает «Интерфакс».  Вчера утром российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной. Они должны были начаться в 10:00 по мск, но были перенесены по просьбе турецкой стороны. Глава киевского режима Владимир Зеленский также вчера прилетал в Турцию — он провел встречу с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. После чего он улетел в Албанию на саммит Европейского политического сообщества. Сегодня, 16 мая, в первой половине дня прошла встреча представителей США, Украины и Турции. Она длилась больше часа. Чем закончились переговоры, пока неизвестно. В ночь на 11 мая российский лидер Владимир Путин предложил возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева. Зеленский сначала настаивал на 30-дневном прекращении огня, однако после слов президента США Дональда Трампа, который потребовал от него немедленно согласиться на встречу, он изменил свою позицию, заявив, что будет ждать Путина в Турции в четверг. По словам президента РФ, российская делегация, в первую очередь, будет нацелена на поиск решений для устойчивого урегулирования украинского конфликта и установления прочного мира. На переговорах сегодня также ожидается присутствие американских представителей. Среди них — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Путина при этом на переговорах не будет, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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