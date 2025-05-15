Челябинский суд продлил срок в СИЗО гендиректору фонда капремонта области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктора Тихоненко оставили в СИЗО до 19 августа
Виктора Тихоненко оставили в СИЗО до 19 августа Фото:

Центральный райсуд Челябинска 15 мая еще на три месяца продлили срок содержания в СИЗО гендиректору фонда капремонта области Виктору Тихоненко. Он пробудет под стражей до 19 августа, передает корреспондент из зала суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Продлить Тихоненко срок меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 19 августа 2025 года», — зачитала решение судья Елена Кудимова.

Заседание закрыли от СМИ. Адвокаты, которых в зале суда трое, просили закрыть суд из-за сведений о здоровье Тихоненко. Сторона обвинения ходатайство поддержала из-за того, что будут озвучены результаты предварительного следствия. Поддержать обвиняемого в суд при этом пришли по меньшей мере десять человек.

Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР пришли за Тихоненко 20 марта. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Предварительно, он вступил в сговор с подрядчиком в лице представителя ООО «Паритет». Следствие считает, что после ремонта дома по одному контракту, между фондом и подрядчиком было заключено новое соглашение на ремонт того же дома.

В ходе расследования вышли еще на один преступный эпизод с участием Тихоненко. В деле появилась коррупционная составляющая. По версии следствия, еще до назначения на пост гендиректора фонда мужчина получил взятку в виде услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тысяч рублей от коммерческой организации. За это он якобы помог им с получением выгодных контрактов на замену лифтового оборудования.

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Центральный райсуд Челябинска 15 мая еще на три месяца продлили срок содержания в СИЗО гендиректору фонда капремонта области Виктору Тихоненко. Он пробудет под стражей до 19 августа, передает корреспондент из зала суда. «Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Продлить Тихоненко срок меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 19 августа 2025 года», — зачитала решение судья Елена Кудимова. Заседание закрыли от СМИ. Адвокаты, которых в зале суда трое, просили закрыть суд из-за сведений о здоровье Тихоненко. Сторона обвинения ходатайство поддержала из-за того, что будут озвучены результаты предварительного следствия. Поддержать обвиняемого в суд при этом пришли по меньшей мере десять человек. Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР пришли за Тихоненко 20 марта. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Предварительно, он вступил в сговор с подрядчиком в лице представителя ООО «Паритет». Следствие считает, что после ремонта дома по одному контракту, между фондом и подрядчиком было заключено новое соглашение на ремонт того же дома. В ходе расследования вышли еще на один преступный эпизод с участием Тихоненко. В деле появилась коррупционная составляющая. По версии следствия, еще до назначения на пост гендиректора фонда мужчина получил взятку в виде услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тысяч рублей от коммерческой организации. За это он якобы помог им с получением выгодных контрактов на замену лифтового оборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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