«Эксмо» снимает с продажи свои книги

Издательство «Эксмо» направило своим торговым партнерам перечень изданий, подлежащих изъятию из реализации. Об этом рассказали в самой компании.
«Издательство „Эксмо“ подтверждает список книг и его отправку торговым партнерам. Это требование о приостановке продаж в связи со следственными действиями», — сказали в компании. Их ответ цитирует РИА Новости.
По информации, поступившей из СМИ, 14 мая нескольким книжным магазинам было направлено письмо от издательства «Эксмо» с перечнем изданий, подлежащих изъятию из продажи. В списке, включающем около пятидесяти наименований, фигурируют такие книги, как «Девушка из Дании», «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит ласточка» и другие.
Как сообщалось ранее, в Москве были задержаны сотрудники издательства «Индивидуум принт», являющегося частью издательской группы «Эксмо». По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое работников предприятия осуществляли выпуск и распространение литературы, в которой, по мнению правоохранительных органов, содержалась пропаганда деятельности ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних.
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