Магазинную курицу проверят на признаки сальмонеллы

Образцы куриной продукции бренда «Петелинка» направлены на лабораторные исследования после сообщений о возможном обнаружении сальмонеллы. Об этом сообщили в компании X5 Group, которой принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».
«Мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика», — сообщили РИА Новости в X5 Group. Представители компании также заявили, что не получали ранее обращений от Роспотребнадзора, поставщиков и покупателей о качестве продукции этого бренда. Они добавили, что соответствующий запрос уже был направлен в ведомство.
По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей судьбе продукции. Компания подчеркивает, что оставляет на полках только полностью безопасные продукты.
Ранее в России были выявлены нарушения санитарных норм у ряда крупных производителей пищевой продукции. В частности, лабораторный контроль не прошли творожный сыр «Карат», мясная продукция «Владимирский стандарт» и мед «Апидей», где были обнаружены несоответствия в составе и превышение допустимых показателей. Эти случаи привлекли внимание к вопросам безопасности продуктов питания на рынке.
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