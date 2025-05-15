Магазинную курицу проверят на признаки сальмонеллы

X5 Group: образцы продукции «Петелинка» исследуют после сообщений о сальмонелле
© Служба новостей «URA.RU»
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В X5 Group заявили, что дальнейшая судьба продукции «Петелинки» будет определена после проверки
В X5 Group заявили, что дальнейшая судьба продукции «Петелинки» будет определена после проверки Фото:

Образцы куриной продукции бренда «Петелинка» направлены на лабораторные исследования после сообщений о возможном обнаружении сальмонеллы. Об этом сообщили в компании X5 Group, которой принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». 

«Мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика», — сообщили РИА Новости в X5 Group. Представители компании также заявили, что не получали ранее обращений от Роспотребнадзора, поставщиков и покупателей о качестве продукции этого бренда. Они добавили, что соответствующий запрос уже был направлен в ведомство. 

По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей судьбе продукции. Компания подчеркивает, что оставляет на полках только полностью безопасные продукты.

Ранее в России были выявлены нарушения санитарных норм у ряда крупных производителей пищевой продукции. В частности, лабораторный контроль не прошли творожный сыр «Карат», мясная продукция «Владимирский стандарт» и мед «Апидей», где были обнаружены несоответствия в составе и превышение допустимых показателей. Эти случаи привлекли внимание к вопросам безопасности продуктов питания на рынке.

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Образцы куриной продукции бренда «Петелинка» направлены на лабораторные исследования после сообщений о возможном обнаружении сальмонеллы. Об этом сообщили в компании X5 Group, которой принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».  «Мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика», — сообщили РИА Новости в X5 Group. Представители компании также заявили, что не получали ранее обращений от Роспотребнадзора, поставщиков и покупателей о качестве продукции этого бренда. Они добавили, что соответствующий запрос уже был направлен в ведомство.  По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей судьбе продукции. Компания подчеркивает, что оставляет на полках только полностью безопасные продукты. Ранее в России были выявлены нарушения санитарных норм у ряда крупных производителей пищевой продукции. В частности, лабораторный контроль не прошли творожный сыр «Карат», мясная продукция «Владимирский стандарт» и мед «Апидей», где были обнаружены несоответствия в составе и превышение допустимых показателей. Эти случаи привлекли внимание к вопросам безопасности продуктов питания на рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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