Популярные российские бренды поймали на добавлении в еду неизвестных ингредиентов

Три российских бренда продуктов уличили в нарушении санитарных норм
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупные российские производители могли нарушить санитарные нормы в целях экономии
Крупные российские производители могли нарушить санитарные нормы в целях экономии Фото:

Несколько крупных российских производственных компаний были уличены в нарушениях санитарных норм. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Лабораторный контроль не прошел творожный сыр от компании „Карат“. В нем нашли сорбиновую кислоту, которая не заявлена на маркировке», — пишет telegram-канал «Shot Проверка».

Вторым предприятием, допустившим нарушение, стал производитель «Владимирский стандарт», чья мясная продукция реализуется в ряде крупных торговых сетей. В ходе проверки выяснилось, что в составе вареной колбасы присутствуют крахмал, растительная клетчатка и камедь, о наличии которых не было указано на упаковке.

В цветочном меде под маркой «Апидей» было выявлено содержание оксиметилфурфурола, превышающее допустимую норму в два раза. Подобный показатель может свидетельствовать о нарушении условий хранения продукции либо о ее значительном нагреве.

Отмечается, что компании могли совершить нарушения в целях экономии. Поскольку они используют сырье низкого качества и вводят в состав продукции неуказанные ингредиенты, способные вызвать аллергические реакции.

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Несколько крупных российских производственных компаний были уличены в нарушениях санитарных норм. Об этом сообщают telegram-каналы. «Лабораторный контроль не прошел творожный сыр от компании „Карат“. В нем нашли сорбиновую кислоту, которая не заявлена на маркировке», — пишет telegram-канал «Shot Проверка». Вторым предприятием, допустившим нарушение, стал производитель «Владимирский стандарт», чья мясная продукция реализуется в ряде крупных торговых сетей. В ходе проверки выяснилось, что в составе вареной колбасы присутствуют крахмал, растительная клетчатка и камедь, о наличии которых не было указано на упаковке. В цветочном меде под маркой «Апидей» было выявлено содержание оксиметилфурфурола, превышающее допустимую норму в два раза. Подобный показатель может свидетельствовать о нарушении условий хранения продукции либо о ее значительном нагреве. Отмечается, что компании могли совершить нарушения в целях экономии. Поскольку они используют сырье низкого качества и вводят в состав продукции неуказанные ингредиенты, способные вызвать аллергические реакции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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