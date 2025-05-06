Популярные российские бренды поймали на добавлении в еду неизвестных ингредиентов

Несколько крупных российских производственных компаний были уличены в нарушениях санитарных норм. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Лабораторный контроль не прошел творожный сыр от компании „Карат“. В нем нашли сорбиновую кислоту, которая не заявлена на маркировке», — пишет telegram-канал «Shot Проверка».
Вторым предприятием, допустившим нарушение, стал производитель «Владимирский стандарт», чья мясная продукция реализуется в ряде крупных торговых сетей. В ходе проверки выяснилось, что в составе вареной колбасы присутствуют крахмал, растительная клетчатка и камедь, о наличии которых не было указано на упаковке.
В цветочном меде под маркой «Апидей» было выявлено содержание оксиметилфурфурола, превышающее допустимую норму в два раза. Подобный показатель может свидетельствовать о нарушении условий хранения продукции либо о ее значительном нагреве.
Отмечается, что компании могли совершить нарушения в целях экономии. Поскольку они используют сырье низкого качества и вводят в состав продукции неуказанные ингредиенты, способные вызвать аллергические реакции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.