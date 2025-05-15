Reuters: в США просчитывают экономические выгоды от переговоров в Стамбуле

В Соединенных Штатах рассматривают выгоды от переговоров России и Украины в Стамбуле. Так, участники рынка США делают ставку на то, что в случае благоприятного исхода диалога стран, российские товары смогут вернуться к торговле на мировом уровне.
«Я думаю, это благоприятно, поскольку часть аргументов в пользу снижения цен заключается в том, что если ситуация между Украиной и Россией разрешится сама собой. Тогда мы сможем вывести российские поставки на мировой рынок», — сказал инвестор Reuters.
В Стамбуле на 15 мая запланирована встреча представителей России и Украины для проведения прямых переговоров. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которая примет участие во встрече с украинской стороной. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. Кроме него, в группу вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Актуальная информация о ходе переговоров доступна в онлайн-трансляции на портале URA.RU.
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