15 мая 2025

Роспотребнадзор нашел в фарше на российских прилавках сальмонеллу

© Служба новостей «URA.RU»
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Бактерии были обнаружены в продукции торговой марки «Петелинка»
Бактерии были обнаружены в продукции торговой марки «Петелинка» Фото:

В магазинах «Пятерочка» в полуфабрикатах торговой марки «Петелинка» выявили бактерии рода Salmonella. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Москвы.

"Речь идет о продукции «шницель охлажденный" из мяса цыплят-бройлеров. И «Фарш премиум из филе» охлажденный. Оба продукта произведены «Петелинка» (АО «КЦ» Московская область)", —  заявляет пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что сальмонеллу обнаружили во время плановой проверки магазинов «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), которая проходила в Москве с 14 марта по 9 апреля 2025 года. Проверка охватила 250 торговых точек.

В компании X5 Group, которой принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» ранее рассказали, что образцы куриной продукции бренда «Петелинка» направлены на лабораторные исследования. По ее результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе продукции.

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В магазинах «Пятерочка» в полуфабрикатах торговой марки «Петелинка» выявили бактерии рода Salmonella. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Москвы. "Речь идет о продукции «шницель охлажденный" из мяса цыплят-бройлеров. И «Фарш премиум из филе» охлажденный. Оба продукта произведены «Петелинка» (АО «КЦ» Московская область)", —  заявляет пресс-служба ведомства.  Отмечается, что сальмонеллу обнаружили во время плановой проверки магазинов «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), которая проходила в Москве с 14 марта по 9 апреля 2025 года. Проверка охватила 250 торговых точек. В компании X5 Group, которой принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» ранее рассказали, что образцы куриной продукции бренда «Петелинка» направлены на лабораторные исследования. По ее результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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