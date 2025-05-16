У экс-замминистра транспорта конфисковали недвижимость на 100 млн

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Чалик в данный момент находится под домашним арестом
Чалик в данный момент находится под домашним арестом Фото:

У бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика суд арестовал недвижимость и землю общей кадастровой стоимостью на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». 

«Решение об аресте имущества Чалика вынесла судья Дорогомиловского суда Москвы Евгения Горохова. Под обременения попали квартира в центре Москвы (улица Серафимовича) площадью 120 квадратных метров стоимостью 58 млн рублей, квартира в Химках площадью 73квадратных метров за 9,2 млн рублей и жилье в Московском регионе» — пишет «Коммерсант», ссылаясь на решение суда. 

Также у экс-чиновника арестовали два земельных участка (35 соток) в деревне Владычино под Химками. На них стоит трехэтажный коттедж (400 кв. м) и хозпостройки. Общая кадастровая стоимость этой недвижимости — около 27 млн рублей.

Чалик заявил, что купил все активы на свою официальную зарплату. Сам он находится под домашним арестом по делу о растрате четырех млн рублей, когда работал в ГосНИИ гражданской авиации.

Чалика задержали по делу о растрате в особо крупном размере в феврале 2025 года. По информации следствия, он незаконно присваивал денежные средства, выписывая себе премии и утверждая приказы о премировании, которые затем направлялись в бухгалтерию для выплаты. Действия бывшего министра причинили особо крупный материальный ущерб предприятию, которое является собственностью Росавиации и Росимущества.

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У бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика суд арестовал недвижимость и землю общей кадастровой стоимостью на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».  «Решение об аресте имущества Чалика вынесла судья Дорогомиловского суда Москвы Евгения Горохова. Под обременения попали квартира в центре Москвы (улица Серафимовича) площадью 120 квадратных метров стоимостью 58 млн рублей, квартира в Химках площадью 73квадратных метров за 9,2 млн рублей и жилье в Московском регионе» — пишет «Коммерсант», ссылаясь на решение суда.  Также у экс-чиновника арестовали два земельных участка (35 соток) в деревне Владычино под Химками. На них стоит трехэтажный коттедж (400 кв. м) и хозпостройки. Общая кадастровая стоимость этой недвижимости — около 27 млн рублей. Чалик заявил, что купил все активы на свою официальную зарплату. Сам он находится под домашним арестом по делу о растрате четырех млн рублей, когда работал в ГосНИИ гражданской авиации. Чалика задержали по делу о растрате в особо крупном размере в феврале 2025 года. По информации следствия, он незаконно присваивал денежные средства, выписывая себе премии и утверждая приказы о премировании, которые затем направлялись в бухгалтерию для выплаты. Действия бывшего министра причинили особо крупный материальный ущерб предприятию, которое является собственностью Росавиации и Росимущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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