Экс-замминистра Чалика задержали за крупные хищения

Задержан экс-замминистр транспорта Игорь Чалик, с декабря 2023 года занимавший должность врио руководителя подведомственного Росавиации головного Исследовательского института гражданской авиации ГосНИИ ГА. Чиновник подозревается в хищении почти 4,2 млн рублей, принадлежавших государственному институту.
«Бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика задержали по делу о растрате в особо крупном размере», — сообщили «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. Чалик был помещен в изолятор временного содержания на 48 часов.
По информации следствия, Чалик незаконно присваивал денежные средства, выписывая себе премии и утверждая приказы о премировании, которые затем направлялись в бухгалтерию для выплаты. Действия бывшего министра причинили особо крупный материальный ущерб предприятию, которое является собственностью Росавиации и Росимущества.
На допросе Чалик частично признал свою вину. Он сознался в факте выписывания себе премий, однако не согласился с предъявленной суммой ущерба.
В ближайший четверг следователи планируют обратиться в Дорогомиловский суд Москвы с ходатайством о заключении его под стражу. Если вина Чалика будет доказана, ему может грозить до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей.
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