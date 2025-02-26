Экс-замминистра Чалика задержали за крупные хищения

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Бывшего замминистра транспорта Чалика задержали на 48 часов
Бывшего замминистра транспорта Чалика задержали на 48 часов Фото:

Задержан экс-замминистр транспорта Игорь Чалик, с декабря 2023 года занимавший должность врио руководителя подведомственного Росавиации головного Исследовательского института гражданской авиации ГосНИИ ГА. Чиновник подозревается в хищении почти 4,2 млн рублей, принадлежавших государственному институту.

«Бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика задержали по делу о растрате в особо крупном размере», — сообщили «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. Чалик был помещен в изолятор временного содержания на 48 часов.

По информации следствия, Чалик незаконно присваивал денежные средства, выписывая себе премии и утверждая приказы о премировании, которые затем направлялись в бухгалтерию для выплаты. Действия бывшего министра причинили особо крупный материальный ущерб предприятию, которое является собственностью Росавиации и Росимущества.

На допросе Чалик частично признал свою вину. Он сознался в факте выписывания себе премий, однако не согласился с предъявленной суммой ущерба.

В ближайший четверг следователи планируют обратиться в Дорогомиловский суд Москвы с ходатайством о заключении его под стражу. Если вина Чалика будет доказана, ему может грозить до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей.

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Задержан экс-замминистр транспорта Игорь Чалик, с декабря 2023 года занимавший должность врио руководителя подведомственного Росавиации головного Исследовательского института гражданской авиации ГосНИИ ГА. Чиновник подозревается в хищении почти 4,2 млн рублей, принадлежавших государственному институту. «Бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика задержали по делу о растрате в особо крупном размере», — сообщили «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. Чалик был помещен в изолятор временного содержания на 48 часов. По информации следствия, Чалик незаконно присваивал денежные средства, выписывая себе премии и утверждая приказы о премировании, которые затем направлялись в бухгалтерию для выплаты. Действия бывшего министра причинили особо крупный материальный ущерб предприятию, которое является собственностью Росавиации и Росимущества. На допросе Чалик частично признал свою вину. Он сознался в факте выписывания себе премий, однако не согласился с предъявленной суммой ущерба. В ближайший четверг следователи планируют обратиться в Дорогомиловский суд Москвы с ходатайством о заключении его под стражу. Если вина Чалика будет доказана, ему может грозить до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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